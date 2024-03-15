На фоне слухов о женитьбе: Алина Гросу в свадебном платье заинтриговала поцелуями с мужем

Украинская певица Алина Гросу до сих пор держит интригу и не признается, вышла ли во второй раз замуж. Зато выпустила новый клип на трек Туман, в котором еще больше запутала фанатов.

По словам Алины, сначала она хотела оставить эти воспоминания для себя, но потом решила поделиться с фанатами также.

К слову Снова сделала это, – Алина Гросу подогрела слухи о втором браке романтическим видео

Алина Гросу во второй раз вышла замуж

Итак, Алина Гросу выпустила новый клип на трек "Туман", где якобы снялся ее второй муж. В релизе певица изрядно заинтриговала: мол, действительно ли она вышла замуж, или это просто красивая картинка – покажет время. Но, по словам Алины, ее песни сами за себя говорят.

Алина Гросу – Туман – смотреть онлайн клип:

В сети, кстати, не утихают дискуссии не только о том, действительно ли артистка пошла под венец, но и о том, кто бы мог быть ее новым возлюбленным. Не так давно одна из подруг Алины призналась, что ее избранник – очень известная медийная личность в Украине, поэтому Гросу и не торопится его рассекречивать.

Впрочем, по мнению фолловеров, вторым мужем исполнительницы мог стать ее бывший парень, российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась с 2019 года и до начала полномасштабного вторжения.

Алина Гросу и Роман Полянский / фото из открытых источников

К слову, Гросу тоже подливает масла в огонь. В своем инстаграме она снова опубликовала несколько кадров, где обнимается с вероятным вторым мужем.

В комментариях певица написала, что это любовь, которая ломает лед.

Ну ладно, хотела это оставить для собственных воспоминаний, но слишком сильно люблю вас. Делюсь с вами приятным событием,

- прокомментировала снимки Алина.

Алина Гросу со своим вторым мужем / фото из инстаграма певицы

Алина Гросу со своим вторым мужем / фото из инстаграма певицы

Что известно о втором браке Алины Гросу