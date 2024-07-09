Была в составе "ВИА Гры", а сейчас ищет себя: куда исчезла Алена Винницкая

Уже длительное время экс-солистка "ВИА Гры" не появляется в медийной среде. В начале полномасштабной войны певица заявила, что ее муж в ТРО, а сама она отказывается эвакуироваться из Киева из-за больной мамы.

Алена Винницкая (настоящее имя – Ольга) родилась в 1974 году в Киеве. С самого детства проявляла любовь к творчеству: играла на гитаре, писала стихи, а в 1993 году даже основала группу "The Last Unicorn", которая просуществовала недолго. Подробнее о биографии исполнительницы и где она сейчас – читайте в материале Show 24.

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Карьера и личная жизнь

После неудачной попытки музыкальной карьеры с собственной группой, Алена подалась работать виджейкой музыкального канала Biz-TV, а впоследствии даже стала ведущей. В 2000 году девушку пригласили в новый проект "ВИА Гра", где она была первой участницей.

Однако через три года работы в коллективе, Винницкая решила пойти в сольный проект, а первая работа "Давай забудем все" получила немалую популярность. Находясь на пике славы, певица вдруг взяла перерыв из-за выгорания и проблем с ментальным здоровьем. Впоследствии она призналась публике, что проходила терапию. Винницкая лежала в психиатрической больнице, работала с психиатрами и даже сидела на антидепрессантах.

Через некоторое время Алена вернулась на сцену и даже стала ведущей программы "Звездный путь".

А вот о личной жизни звезды известно не так много. Она замужем за Сергеем Большим, который ранее был ее продюсером. Затем ходили слухи, что пара развелась, однако Алена заверила, что их отношения переживали кризис, и пара обратилась за помощью к психотерапевту. Специалист им помог, и отношения наладились.

В начале полномасштабного вторжения знаменитость сообщила, что ее муж ушел в ТРО. Недавно Винницкая вышла в эфир "Утро Марафон" где рассказала, что Сергей сейчас вывозит раненых военных из зоны боевых действий. Немножко раньше мужчина принял участие в записи музыкального проекта своего брата Алексея, который не рассказывает о войне.

Где сейчас Алена Винницкая

В 2022 году певица сообщила, что осталась в Киеве.

Очень боялись люди в Киеве находиться. Затем, когда уже много людей начали уезжать, мы начали думать, может и нам куда-то поехать. Но мама сказала, что никуда не поедет. Тем более, что она со здоровьем в зоне риска, и мне просто страшно было ее куда-то везти,

– рассказывала исполнительница.

В социальных сетях ее жизнь вообще неактивна, последнее сообщение датируется 24 августа 2022, когда она поздравила украинцев с Днем Независимости.

Недавно Винницкая дала интервью изданию OBOZ.UA, где рассказала, что из-за полномасштабной войны осталась без работы и дохода. Сейчас она на стадии поиска себя. Исполнительница не делится планами на будущее, но намекнула, что ей нравится психология, а еще раньше мечтала стать писательницей.

Певица отметила, что имеет фонд, который занимается подготовкой психологов для ветеранов.

Это не военный психолог, ведь он работает на фронте и его первая задача – это вернуть бойца в бой. Наша цель – это помочь ветеранам, которые уже вернулись, и помочь им пристроиться к гражданской жизни,

– отметила артистка.

Сейчас поклонникам звезды остается ждать того, когда она в очередной раз выйдет в свет и поразит публику изменениями в творческой деятельности.