Алена Шоптенко показалась на костылях и рассказала о своем состоянии после сложной операции

Танцовщица Алена Шоптенко травмировалась и перенесла операцию. Сейчас она восстанавливается и проходит реабилитацию.

Алена Шоптенко вышла на связь в инстаграм-сториз после перенесенной операции. Сейчас хореограф ходит самостоятельно, но с помощью костылей.

К слову Ситуация оказалась сложнее, – Алена Шоптенко перенесла операцию и показала фото из больницы

Алена Шоптенко восстанавливается после операции

"Это я впервые сегодня выхожу в свет и искренне радуюсь, что уже могу это самостоятельно делать", – поделилась танцовщица.

Алена Шоптенко рассказала, что врачи установили в ее колено титановый крюк.

Пока не понимаю, как к этому относиться, но это важно для того, чтобы оно выдерживало нагрузку в будущем,

– рассказала звезда.

Звезда показала, как проходит осмотр в австрийской клинике, а затем продемонстрировала, как происходит реабилитация.

Алена Шоптенко после операции: видео

Что произошло со знаменитостью

Неделю назад победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко рассказала о сложной травме ноги: у нее порвались две связки коленного сустава из четырех. Танцовщица призналась, что таким образом о себе дали знать последствия постоянной работы. По словам Елены, ранее у нее таких травм не происходило.

Впоследствии Шоптенко перенесла операцию на ноге. Без трудностей не обошлось, но хирургическое вмешательство прошло успешно. Хореограф ожидает качественное восстановление, ведь планирует продолжать свою работу.