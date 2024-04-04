Алена Шоптенко показалась на костылях и рассказала о своем состоянии после сложной операции
Источник:Алена Шоптенко
Танцовщица Алена Шоптенко травмировалась и перенесла операцию. Сейчас она восстанавливается и проходит реабилитацию.
Алена Шоптенко вышла на связь в инстаграм-сториз после перенесенной операции. Сейчас хореограф ходит самостоятельно, но с помощью костылей.
К слову Ситуация оказалась сложнее, – Алена Шоптенко перенесла операцию и показала фото из больницы
Алена Шоптенко восстанавливается после операции
"Это я впервые сегодня выхожу в свет и искренне радуюсь, что уже могу это самостоятельно делать", – поделилась танцовщица.
Алена Шоптенко рассказала, что врачи установили в ее колено титановый крюк.
Пока не понимаю, как к этому относиться, но это важно для того, чтобы оно выдерживало нагрузку в будущем,
– рассказала звезда.
Звезда показала, как проходит осмотр в австрийской клинике, а затем продемонстрировала, как происходит реабилитация.
Алена Шоптенко после операции: видео
Что произошло со знаменитостью
Неделю назад победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко рассказала о сложной травме ноги: у нее порвались две связки коленного сустава из четырех. Танцовщица призналась, что таким образом о себе дали знать последствия постоянной работы. По словам Елены, ранее у нее таких травм не происходило.
Впоследствии Шоптенко перенесла операцию на ноге. Без трудностей не обошлось, но хирургическое вмешательство прошло успешно. Хореограф ожидает качественное восстановление, ведь планирует продолжать свою работу.