Артист из Украины, который поддерживает путинский режим, получил подозрение от СБУ
Источник:Офис Генпрокурора
Российский музыкант Алексей "Джанго" Поддубный, который родом из Киева, активно поддерживает политику президента страны-оккупанта. За это он получил подозрение от Службы безопасности Украины.
К тому же исполнитель публично оправдывал действия России во время полномасштабного вторжения. Ему абсолютно безразлично на многочисленные смерти и погибших украинцев из-за действий страны-агрессора.
Интересно Прощай, тату, – предательница Ани Лорак отреагировала на смерть папы
Алексей Поддубный получил подозрение от СБУ
Поддубный активно выступает на российских телеканалах и занимается пропагандой кремлевского режима. Более того, во время эфиров артист призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных войск.
К тому же во время нынешней избирательной кампании Алексей был доверенным лицом Путина, агитировал за него в России и на временно оккупированных территориях Украины.
Следствие также отметило, что пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте и агитирует к агрессивной войне России против Украины через собственный телеграмм-канал. Кроме этого, он поддерживает тесные отношения с главарями организаций "ЛНР" и "ДНР".
Следователи сообщили Поддубному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией);
ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией);
ст. 436 (пропаганда войны).
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Алексей Поддубный – российский пропагандист / Фото с телеграмм-канала артиста
Что известно о гражданской позиции Поддубного
- В 2014 году на российском фестивале "Нашествие" он заявил, что Украина ведет войну против своего народа.
- Уже через год Алексей выступил с концертом для луганских российских террористов по случаю "Дня защитника Отечества".
- В 2017 году в оккупированном Донецке состоялась презентация музыкального альбома Поддубного "Мы не оставим города свои".
- С началом полномасштабного вторжения он поддержал Россию, заявив, что необходимо "искоренить саму идею украинства".
- Исполнитель до сих пор оправдывает политику президента Путина. К тому же Поддубный считает украинцев и россиян одним народом.