Потерял более 70% капитала: блогер Волошин потерял доступ к криптокошельку

Блогер Александр Волошин рассказал, что потерял львиную часть своих доходов. Он хранил средства в криптовалюте, но теперь не имеет к ним доступа.

Украинский блогер Александр Волошин опубликовал видео, в котором рассказал, как и почему потерял немалую сумму денег. Мужчина рассказал, что первые средства начал зарабатывать в 17 лет, когда запустил бизнес. С тех пор он держал доходы в криптоактивах.

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Александр Волошин рассказал, что сначала хранил криптовалюту на Binance, а впоследствии, по совету друзей, перешел на "холодный кошелек". Это флешка, на которой хранятся средства. Она имеет код с 2 – 4 слов, с помощью которых можно восстановить деньги в случае ее потери.

70% средств я хранил на этой флешке. Коды нельзя хранить в телефоне или заметках. Я это все зашифровал и спрятал. Недавно я потерял флешку. Не знаю, когда именно это произошло. Я начал искать флешку, чтобы сделать одну финансовую операцию, и не нашел ее. Она всегда у меня лежала в месте, недоступном ни для кого,

– признался блогер.

Александр Волошин заметил, что он не остался бедным. Ведь у него есть несколько автомобилей и две квартиры, во что он инвестировал ранее. Однако та сумма, которую он потерял, составляет около 70% всего его дохода.

"Я не остался бездомным, не остался бедным человеком, но я потерял большую часть своего капитала. Я даже не понимаю, как это произошло. Более 70% всего, что я накапливал всю жизнь, просто сейчас где-то висит в каком-то облаке", – пожаловался Волошин.

Александр Волошин потерял немалое состояние: смотрите видео

Александр Волошин добавил, что имел на счету 290 эфиров, которые сейчас стоят около 36 миллионов гривен. Он советуется с друзьями и экспертами по криптовалюте и пытается все-таки найти доступ к своему кошельку.