Александр Усик случайно запустил тренд в тиктоке: тысячи людей не могут от него оторваться

Накануне боя с Тайсоном Фьюри в сеть попало видео с тренировки украинского боксера, где он танцевал в такт музыке. Пользователи нашли в этом определенную изюминку и заполонили тикток с нашим чемпионом.

Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, но даже такое престижное звание не помешало боксеру быть еще и успешным тиктокером. Во время тренировки в зале играл трек Argy – Tataki, пишет Show 24.

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Чтобы стать частью тренда, можно использовать две идеи для создания видео. Первая – заключается в том, чтобы подставить на фон уже упомянутую мелодию и попробовать повторить танец Александра. К видео добавить подпись: "Теперь эта песня ассоциируется с танцем Усика, который попался мне в тиктоке 10000000 раз" или "Теперь эта песня ассоциируется только с одним человеком".

Это то самое видео с которого и начался безумный тренд.

А это уже видео, которые создали пользователи под стиль Усика.

Второй вариант заключается в том, чтобы взять оригинальное видео с боксером, где он танцует, и добавить смешную подпись или же снять собственный видеоряд, и дополнить его забавным предложением.

Что известно о треке

Мелодия принадлежит авторству мировой знаменитости техно-музыки DJ Argy. Сам музыкант родился в Греции, а проживает в Лондоне. Он подарил миру много популярных треков, как вот: Aria, Pantheon, Faust и тому подобное.

А вот хит Tataki вышел в свет еще два года назад. На платформе ютуб насчитывается более 28 миллионов просмотров.

Agry – Tataki: смотреть видео онлайн

К слову, танец Усика под эту композицию не прошел мимо ее автора. DJ Argy выставил пост в инстаграм с украинским боксером.

"Усик тренируется с моей песней "Tataki" и становится безоговорочным чемпионом мира в тяжелом весе. Поздравляем обоих мастеров спорта (Усика и Фьюри – ред. 24 Канал)", – подписал сообщение музыкант.