От баристы до ветерана войны и участника реалити "Холостяк": каким был путь Александра Терена

Новым холостяком Украины стал военный Александр Будько, с позывным "Терен". Интересно, что до полномасштабного вторжения защитник вообще не планировал военной карьеры.

В то же время 24 февраля 2022 года все изменилось. О том, как бариста из Ровно стал главным героем популярного романтического реалити-шоу страны – смотрите далее.

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Что известно об Александре Будько

Будущий холостяк – уроженец Ровно. Накануне полномасштабного вторжения он работал баристой и изучал графический дизайн, планировал развиваться в этой сфере.

Однако после 24 февраля 2022 года парень самоотверженно ушел добровольцем на фронт, дослужившись до командира взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь".

Попасть в армию было нелегко... Пришлось сменить несколько формирований, но уже потом дойти до "Карпатской Сечи", куда я попал в мае,

– рассказывал Будько.



Александр Терен / Фото из инстаграмма военного

24 августа 2022 года жизнь военного перевернулась на 360 градусов. Во время боев в Харьковской области в его окоп попал снаряд, в результате чего Александр получил травматическую ампутацию одной конечности и частичную ампутацию другой.

Собственно, каких-то мыслей на тот момент я не имел. Не думал ни о чем таком особенном, не вспоминал ни Сократа, ни Гиппократа. Просто я думал об одном: чтобы прекратился бой. Я понимал, что уже остался без конечностей,

– подчеркнул защитник.



Александр Терен / Фото из инстаграмма военного

Впоследствии "Терен" поехал на реабилитацию в Америку, где ему установили протезы. С тех пор он научился ходить, ездить и даже бегать с их помощью.

Так, ветеран российско-украинской войны вместе с United Ukrainian Ballet принял участие в хореографической постановке во время благотворительного концерта в Калифорнии.

Кроме того, на "Играх Непокоренных" 2023 года, проходивших в Германии, Александр Будько завоевал бронзовую медаль. Он совершил заплыв вольным стилем на дистанции 50 метров.

Осенью того же года "Терен" презентовал свою дебютную книгу – автобиографический роман под названием "История упрямого человека".



Александр Терен и его книга / Фото из инстаграмма военного

Недавно воин запустил шоу под названием "Отвал ног", целью которого является оценка безбарьерности украинских городов.

"Отвал ног" с Владимиром Дантесом: смотрите видео онлайн

Гостями программы стали популярные украинские знаменитости, среди которых Василий Байдак, Маша Ефросинина, Влад Хильченко, Александра Зарицкая, Владимир Дантес и другие.

Теперь же украинцы с нетерпением ждут "Холостяк" с участием Александра. Как пользователи отметили в комментариях, Терен – достойный холостяк и достойный человек, за которым на шоу будет приятно наблюдать.