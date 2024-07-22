Во время съемок "Отвал ног" Александра Терена: Россия ударила Искандером по Одессе
Источник:Александр Терен
Ветеран войны Александр Терен показал поклонникам часть готового материала из нового выпуска своего проекта "Отвал ног" в Одессе. Оказывается, прямо во время съемок шоу Россия запустила баллистическую ракету на город, что успело попасть на камеру.
Этот момент Терен показал в конце выпуска. Вместе с Александром присутствовал Марк Куцевалов, который стал героем шоу.
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После такого эмоционального прощания Одесса не покинула нас без эмоциональных качелей. Потому что Россия ударила баллистической ракетой по городу. Спасибо силам ПВО, что это сбитая ракета,
– отметил ветеран войны.
Блогер отметил, что на видео попал момент запуска ракеты Искандер, который может пролететь до 500 километров. По словам Александра, ежедневно украинцы, в частности одесситы, продолжают жить, находясь под обстрелами россиян.
С волшебного черноморского заката и впечатлений от неравнодушных одесситов до сбития над твоей головой Искандера. Одесситы! Украинцы! Давайте объединяться! И давайте делать больше, чем просто для себя,
– отметил Терен.
Напомним, после 24 февраля 2022 года Терен ушел добровольцем на фронт, где присоединился к батальону "Карпатская Сечь". В тяжелых боях в Харьковской области он потерял две ноги. Впоследствии мужчина прошел реабилитацию в США, где получил протезы.