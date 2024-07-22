Во время съемок "Отвал ног" Александра Терена: Россия ударила Искандером по Одессе

Ветеран войны Александр Терен показал поклонникам часть готового материала из нового выпуска своего проекта "Отвал ног" в Одессе. Оказывается, прямо во время съемок шоу Россия запустила баллистическую ракету на город, что успело попасть на камеру.

Этот момент Терен показал в конце выпуска. Вместе с Александром присутствовал Марк Куцевалов, который стал героем шоу.

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После такого эмоционального прощания Одесса не покинула нас без эмоциональных качелей. Потому что Россия ударила баллистической ракетой по городу. Спасибо силам ПВО, что это сбитая ракета,

– отметил ветеран войны.

Блогер отметил, что на видео попал момент запуска ракеты Искандер, который может пролететь до 500 километров. По словам Александра, ежедневно украинцы, в частности одесситы, продолжают жить, находясь под обстрелами россиян.

С волшебного черноморского заката и впечатлений от неравнодушных одесситов до сбития над твоей головой Искандера. Одесситы! Украинцы! Давайте объединяться! И давайте делать больше, чем просто для себя,

– отметил Терен.

, Александр запустил проект "Отвал ног", где исследует украинские города на безбарьерность. Гостями шоу стали украинские звезды, среди которых Василий Байдак, Маша Ефросинина, Влад Хильченко, Александра Зарицкая, Владимир Дантес, Монатик, Женя Янович и другие.

Напомним, после 24 февраля 2022 года Терен ушел добровольцем на фронт, где присоединился к батальону "Карпатская Сечь". В тяжелых боях в Харьковской области он потерял две ноги. Впоследствии мужчина прошел реабилитацию в США, где получил протезы.