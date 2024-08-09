Александр Пономарев впервые за долгое время показал 17-летнего сына: редкое фото

Народный артист Александр Пономарев празднует 51-летие. Певец показал, как проводит этот день и поделился фото со своим сыном.

Александр Пономарев сегодня, 9 августа, празднует день рождения. Накануне певец рассказывал, что не будет устраивать пышных празднований, ведь это сейчас не ко времени.

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В своем инстаграме Александр Пономарев показал, как проводит праздничный день. По случаю 51-летия к нему пришел 17-летний сын Саша.

Артист показал редкое фото с сыном. На фоне было заметно, что дом именинника Александра украсили шариками и декором.

Родился в 16:00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом! Слава Богу,

– написал Александр Пономарев.



Александр Пономарев с сыном / Фото из инстаграма певца

Напомним, Александр Пономарев воспитывает троих детей. Он удочерил дочь Елены Мозговой Зою. Также в браке с продюсером у пары родилась дочь Евгения. В 2006 году артист женился во второй раз на Виктории Мартынюк, которая родила ему сына Александра.