Со сцены на фронт: история трансформации экс-лидера группы "Тартак" Александра Положинского

Сегодня, 28 мая, отмечает день рождения украинский певец и воин ВСУ Александр Положинский. За время карьеры артист сыграл значительную роль в развитии музыки и поиске новых талантов.

Саша стал любимцем многих людей благодаря своей разносторонности и желанию развиваться. Как изменился и чем сейчас занимается певец – далее в материале Show 24.

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Как начинал карьеру певца и ведущего

Мужчина родился в Луцке 28 мая 1972 года. С самого детства Положинский увлекался творчеством. После 8 класса парень поступил в школу-интернат с усиленной военно-физической подготовкой, а вот высшее образование получил на экономическом факультете.

Александр Положинский в детстве с мамой / Фото из инстаграма певца

Первые шаги в музыке Александр начал с луцкой группы "Мухи в чае", а впоследствии присоединился, как шоумен, к панк-проекту "Макаров & Петерсон".

В 1996 году начинающий артист решил попробовать свои силы на фестивале "Червона рута". Однако была одна большая проблема – Саша не имел группы, но имел потенциальное название и 4 песни. В результате, Положинский подал 2 заявки: первую – от группы "Макаров & Петерсон" в категории рок-музыки, вторую – от "Тартака" в категории современной танцевальной музыки. Судьба сложилась так, что для второго – нашлись другие участники и команда одержала победу на фестивале.

Через два года после создания, коллектив отправился в первый гастрольный тур, однако затем музыкантам запретили выступать на открытых площадках Киева. В 2002 году на свет появился дебютный альбом "Тартака" – "Демо графический взрыв".

Обложка альбома "Демо графический взрыв" / Фото из открытых источников

А через год вышел и второй альбом – "Система нервов". В записи треков приняли участие известные украинские артисты.

Обложка альбома "Стальные нервы" / Фото из открытых источников

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Несмотря на певческую карьеру, Положинский также был ведущим на телевидении и радио. В частности, он вел программы "Русские горки", "Свежая кровь", а также сотрудничал с Кузьменко, Пелихом и Давыдовым в проекте "ДСП-шоу".

Группа "Тартак"

За время существования коллектива был создан ряд популярных хитов, которые и принесли группе славу. Всего на их счету 10 студийных альбомов и сотни концертов.

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В 2020 году проходило судебное заседание над музыкантом Андреем Антоненко по делу убийства журналиста Павла Шеремета, где Положинский выступал в роли свидетеля. В тот же день фронтмен группы "Тартак" сообщил, что покидает коллектив.

Тогда же Положинского должны были наградить орденом "За заслуги" III степени, однако певец отказался и предложил вручить его трем фигурантам по делу Шеремета – Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Другие проекты Положинского

В 2014 году Саша представил публике проект "Був'є" и впоследствии издал два альбома, но в 2020 году, артист также покинул команду. А в 2019 – вместе с фронтменом группы Karta Svitu Иваном Маруничем создал дуэт "Ол. Ів.'Є".

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После выхода из группы "Тартак", певец представил новый проект под названием "Олександр Положинський та "Три Троянди"". В одну из программ вошли лирические песни из предыдущих проектов Саши.

Олександр Положинський та Три Троянди – Несподівано: смотреть видео онлайн

Служба в ВСУ и личная жизнь

После начала полномасштабного вторжения России, певец почти сразу подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ. С мая 2022 года Положинский находился на службе в 47 батальоне (теперь это уже бригада), а через некоторое время даже стал командиром отделения.

Музыкант прошел боевое крещение под обстрелами, встретил 50-летие на фронте, однако просит не называть его героем или защитником.

В прошлом году Саша попрощался с 47 ОМБр "Магура" и начал службу в другом подразделении ВСУ. Но впоследствии у певца начались значительные проблемы со здоровьем. В этом году он перенес две операции по коррекции зрения.

Мужчина почти никогда не рассказывает о личной жизни и до сих пор остается холостяком. Он считает, что брак – это очень ответственно, и это должно быть один раз и навсегда.

Где сейчас и чем сейчас занимается

В апреле этого года Положинский вышел в эфир Армия ФМ с собственной программой. Однако это не было решением певца.

"С понедельника, 1 апреля, стартует моя программа на Армия ФМ. Это не был мой собственный выбор, но в армии, к сожалению, за тебя часто решают другие люди. Но раз приказали, максимально постараюсь сделать ее интересной и содержательной", – рассказал музыкант.