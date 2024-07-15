В квартире жил Притула, – Педан рассказал, как выучил украинский язык за 1,5 месяца

Шоумен и ведущий Александр Педан рассказал об изучении украинского языка, который должен был знать для работы на телевидении. Он признался, что именно усовершенствовало его обучение.

Как отметил Александр, в изучении языка ему помогал его коллега Сергей Притула. По словам Педана, погружение в украиноязычную среду сильно улучшило его результаты.

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В то же время он вспомнил, как "сдавал экзамен" по родному языку Сергею. Они вместе смотрели футбольный матч сборной Украины, тогда как шоумен неожиданно стал на барную стойку с сине-желтым флагом. Александр громко высказался, использовав слово "л*йно". Это оценил Притула и засчитал ему "экзамен".

Впрочем, лучше Сергея, никто Педана языку научить не мог. Репетиторы и учителя не помогали шоумену так, как это делал Притула. Начав жить у своего коллеги, Александр не заметил, как быстро усовершенствовал украинский язык.

Я понял, а почему бы и нет. В квартире жил Притула, группа "Скай" и еще половина Тернополя, которая приезжала на день-два в Киев. Так мы жили там, друг на друге, общались исключительно на украинском потому, что это такой был галицкий, тернопольский центр в сердце Киева, и это было классно,

– поделился ведущий.

Педан добавил, что думать на украинском в течение длительного времени ему было сложно. Мужчина постоянно переводил себе слова с русского. Однако, это не помешало Александру усовершенствовать навыки общения на государственном языке.

Напомним, в начале апреля Педан признался, что в 42-летнем возрасте планирует поступить в университет. Александр решил получить степень по государственному управлению.