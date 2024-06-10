Экс-бойфренд Ксении Мишиной: где сейчас и чем занимается Александр Эллерт

Украинский шоумен стал известным благодаря участию в ряде телепроектов. Особую популярность принесла победа в шоу "Холостячка".

Однако несмотря на довольно успешную карьеру в Украине, Эллерт во время полномасштабного вторжения выехал за пределы, где начал выступать в роли стендапера. Где сейчас шоумен – далее в материале Show 24.

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Детство и начало карьеры

Всем известно, что мужчина родом из города Харцызск, что в Донецкой области. Однако в одном из интервью Эллерт рассказывал, что родился и провел первый год своей жизни в Иркутской области. Из-за того, что отец был военным, и его отправили на службу в поселок, мать решила отправиться вслед за мужем.

Через некоторое время семья вернулась в Харцызск. Мама работала учительницей в той же школе, где и учился Александр. Парень хорошо учился и даже занимался акробатикой.

Александр Эллерт в юности / Фото из инстаграма комика

В студенческие годы выступал в КВН. В 2014 году Россия оккупировала родной город Эллерта. В Донецке парень был успешным ведущим и даже открыл магазин галстуков-бабочек. Однако оккупация кардинально повлияла на его жизнь.

Юноша решил переехать в Харьков, а оттуда отправился на шоу "Рассмеши комика", где ему удалось одержать победу. Именно на этом проекте Эллерта заметил Владимир Зеленский. Его пригласили на стажировку, а после этого парень стал работать в команде сценаристов "Студии Квартал 95".

Рассмеши Комика – Эллерт Александр и Тригуб Станислав, г. Донецк: смотреть видео онлайн

Участие в телепроектах

Кроме успеха в проекте "Рассмеши комика", Александр был участником команды "Километр кимоно" на "Лиге смеха", а впоследствии стал выступать за Луганскую сборную. Благодаря такому успеху, мужчина начал солидно зарабатывать ведущим на различных тематических мероприятиях.

В 2020 году решил отправиться на поиски второй половинки на проекте "Холостячка". Миссия стала успешной, ведь Эллерту удалось покорить сердце украинской актрисы Ксении Мишиной.

Ксения Мишина с Александром Эллертом / Фото из пресс-службы "Нового канала"

Личная жизнь

Шоумен дважды был женат. С первой женой познакомился в студенческие годы. В 2007 году пара поженилась, а через некоторое время у супругов родилась дочь Эля. Но брак продлился всего два года.

Вторую жену Александр встретил через 7 лет после развода. Сначала они были хорошими друзьями и решили побрататься. Однако счастливой семьи не сложилось, потому что пара пришла к общему мнению, что у них получается лучше дружить, чем любить.

Впоследствии Эллерт принял участие в шоу "Холостячка", где главной героиней стала Ксения Мишина. Когда мужчина узнал кто будет холостячкой, то начал отвечать женщине на сторис в инстаграм. Так они и познакомились еще до начала проекта.

В финале мужчина рассказал Ксении о своих чувствах, а она ответила взаимностью. После окончания шоу, пара пробовала строить отношения. Они даже съехались жить под одной крышей.

Однако осенью 2021 года Мишина разошлась с Эллертом из-за "эмоциональных качелей" и "безосновательной ревности". Женщина рассказывала, что была бессильна что-то изменить, а мужчина считал, что "отношения просто стоят на паузе", и хотел вернуть избранницу.

В первый день полномасштабной войны, Эллерт помог Ксении с сыном добраться в Буковель. Там они жили вместе с друзьями некоторое время, а шоумен даже пытался восстановить отношения, однако Мишина не ответила взаимностью. Впоследствии женщина с сыном уехали в Бельгию, а контакт с экс-бойфрендом оборвался.

Где сейчас Александр Эллерт

Мужчина летом 2022 года уехал в Калифорнию, США. После шквала критики он объяснил, как ему удалось покинуть территорию Украины.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют, – рассказал Александр.

Его друг по "цеху" Александр Рыбак рассказал, что Эллерт имеет проблемы со здоровьем, вероятно, мужчина болеет астмой. Рыбак отметил, что коллега выехал законно.

В Штатах Эллерт дает концерты стендап. Украинская аудитория в инстаграме упрекает комика за то, что тот выступает на русском языке. В прошлом году стендап-комик объяснил свою позицию, отметив, что коммуникация в Америке происходит на английском и русском языках. Поэтому он хочет быть честным и в социальных сетях.