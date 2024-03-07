Для меня Жанна всегда святая женщина, – Бадоев об экс-супруге, которая сейчас живет в Москве

Жанна Бадоева, которая стала популярной именно благодаря украинскому тревел-шоу "Орел и Решка", с начала полномасштабного вторжения молчит. По словам Алана Бадоева, он не может повлиять на выбор своей экс-супруги.

В первые месяцы войны Жанна сделала банальный пост о "мире во всем мире" и дальше продолжила работать на Россию. Сейчас известно, что она стала ведущей российского проекта "Лучше всех" на пропагандистском "Первом канале".

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Сначала Алан Бадоев защищал жену. Утверждал, что она сама все объяснит, когда наступит время. А сам он не хочет ничего говорить, чтобы не стать добычей для хейтеров. И, похоже, режиссер решил расставить все точки над "і" в истории относительно политической позиции своей экс-супруги.

Как отметил Бадоев, он ничего не может комментировать, поскольку они еще не говорили. Мол, если Жанна поинтересуется его мнением относительно своей позиции, тогда он начнет диалог. Но сам не будет пересекать эту границу.

Ничего не могу прокомментировать, с ней не было еще разговора. Возможно, у меня не хватает пока что сил задать этот вопрос. В любом случае для меня Жанна всегда святая женщина, а за ее выбор жизненный, если она меня спросит, я всегда с ней поговорю. Думаю, не захочет, но это ее жизнь и без стука туда я не захожу,

– четко объяснил свою позицию режиссер.

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