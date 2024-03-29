44-летняя голливудская актриса впервые заявила, что потеряла девственность в 35 лет
Источник:People
Ребел Уилсон, которая известна своими ролями в фильмах "Идеальный голос", "В активном поиске", "Шпионки" и других, раскрыла подробности о своей сексуальной жизни. В частности, она призналась, что потеряла девственность в 35 лет.
Знаменитость поделилась, что скрывала этот факт из-за давления общества. В то же время сейчас своим примером она решила показать, что не нужно вступать в половые отношения до того, как человек будет к этому готов.
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Что Уилсон рассказала о потере девственности
По словам актрисы, первый секс у нее состоялся в 35 лет. В то же время она считает, что ее опыт и исследование собственной сексуальности были бы совсем другими, если бы она была на 20 лет моложе.
Люди могут подождать, пока они будут готовы, или подождать, пока они станут немного зрелыми. И я думаю, что это может быть положительным месседжем. Очевидно, что вы не должны ждать до тридцати лет, как я, но вы не должны чувствовать давление, будучи молодым человеком,
– подчеркнула актриса.
Она добавила, что в юности не решалась открыто обсуждать тему секса и обычно просто выходила из комнаты, когда происходили разговоры об этом, чтобы избежать давления и лишних вопросов.
Ребел Уилсон с женой / Фото из инстаграмма актрисы
Что известно о личной жизни Ребел Уилсон
- Знаменитость публично признала себя лесбиянкой в июне 2022 года в возрасте 42 лет.
- Впоследствии стало известно, что она вышла замуж за дизайнера Рамону Агруме. Актриса сделала предложение любимой в Диснейленде.
- Уже в ноябре 2022 года Уилсон объявила о появлении своего первого ребенка, рожденного суррогатной матерью. Пара стала родителями девочки Ройс Лилиан.