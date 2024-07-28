Звезда "Первых ласточек" сделал предложение любимой: трогательные кадры

Украинский актер Олег Гоцуляк, известный по роли в сериале "Первые ласточки", сделал предложение руки и сердца своей девушке. Что интересно, избранницей мужчины стала коллега Дана Кузь.

Влюбленные вместе учились актерскому мастерству, а сейчас оба работают в театрах Киева. Предложение состоялось во время свадьбы общих друзей пары.

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Гоцуляк тщательно спланировал это событие, договорившись с невестой, чтобы та во время традиционного бросания букета передала цветы именно Дане. Когда счастливая девушка обняла Олега с букетом в руках, актер неожиданно стал на колено и достал кольцо, сделав предложение под аплодисменты гостей. Тронутая Дана даже расплакалась, но сказала любимому "да".

Романтический поступок Олега Гоцуляка вызвал восхищение в социальных сетях. Пользователи поздравили пару с новым этапом в отношениях и пожелали им счастливого будущего.

"Какая красивая пара, пусть живут счастливо";

"Искренне поздравляю! Такие счастливые и красивые";

"Искренние поздравления! Счастья и любви в каждом совместном дне";

"Так трогательно и красиво. Пусть будут счастливы";

"Я плачу. Молодцы".

Напомним, ранее известная американская актриса Эмма Робертс, которая получила широкую известность благодаря роли в сериале "Американская история ужасов", также обручилась со своим бойфрендом, актером Коди Джоном. Это будет первый брак для 33-летней звезды.