Ахтем Сеитаблаев рассказал о кризисе в отношениях с младшей на 20 лет невестой

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев признался, что его новые отношения переживают непростой период. Также он поделился, как часто имеет возможность поговорить и увидеться со своими детьми.

Известно, что невеста режиссера Марьяна Боцвинюк моложе его на 20 лет. Ранее женщина работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси.

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Как рассказал Ахтем, свадьба с Марьяной пока откладывается. Несмотря на то, что пара в конце сентября 2023 года обручилась, теперь изменила свои планы. По словам Сеитаблаева, его взгляды на жизнь несколько не сходятся с Боцвинюк, поэтому он не знает, что будет дальше. В то же время режиссер отказался комментировать вопрос о совместном проживании с невестой.

Пока что не будем играть свадьбу. Мы в начале обсуждали, но сейчас – нет. Возможно, вскоре. Нет, официально отношения не оформляли. Мы переживаем непростой период отношений,

– поделился Ахтем.

К тому же Сеитаблаев рассказал об общении со своими детьми. Он признался, что со старшей дочерью Назлы довольно часто выходит на связь, в том числе и с внучкой. В то же время с другими двумя детьми – дочерью Сафие и сыном Селимом – общение проходит через телефонные разговоры. Однако, Ахтем подчеркнул, что не имеет возможности видеться с родными, поскольку те находятся за рубежом.

Не зря говорят, что внуки – самые любимые дети. Я бы хотел баловать их подарками, но они живут в Бельгии, поэтому насколько это возможно, я стараюсь это делать. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы,

– отметил режиссер.

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