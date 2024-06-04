Прямо со сцены: Адель поставила на место гомофобного поклонника

Известная британская певица Адель недавно провела концерт в Лас-Вегасе. Впрочем, один из зрителей резко высказался относительно представителей ЛГБТК+ сообщества, на что сразу отреагировала звезда.

Артистка неоднократно поддерживала прайд, в частности через свое творчество. Так, исполнительница призналась, что ее песня I Set Fire To The Rain является гимном гомосексуалов.

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На концерте в Лас-Вегасе один из поклонников прямо из зала крикнул певице – "Прайд отстой". Однако, Адель не замедлила с ответом и стала на защиту ЛГБТК+ сообщества.

Артистка даже приостановила концерт, чтобы поставить на место гневного поклонника.

Ты пришел на мой концерт, чтобы сказать, что Прайд – отстой? Ты что, совсем глупый? Не будь посмешищем. Если не знаешь, что сказать, то лучше закрой рот, хорошо?

– отметила Адель.

Месяц прайда: что известно

Ежегодно в июне проходит празднование равноправия и вклада ЛГБТК+ сообщества в развитие общества.

В течение этого времени в большинстве стран мира происходят прайд-парады, фестивали, встречи, лекции и другие тематические мероприятия, направленные на повышение толерантности и осознание вызовов, с которыми сталкивается это сообщество.

Прайд-парады считаются главными событиями месяца. Во время них можно наблюдать карнавальные шествия, которые демонстрируют гордость и единство, с участием сообщества и его поклонников.

В то же время Нью-Йоркский прайд является крупнейшим в мире.