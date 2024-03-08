Этот праздник давно не о красоте: что публикуют украинские звезды в Международный женский день

8 Марта сегодня - это не праздник "красоты и цветов", а возможность вспомнить о борьбе женщин и поблагодарить тех, кто борется прямо сейчас. Именно об этом пишут украинские звезды в поздравлениях с Международным женским днем.

Show 24 собрал, как украинские знаменитости поздравили поклонниц с Международным днем борьбы за права женщин. Звезды по-особенному в этот день вспоминают о защитницах – тех, кто борется за свободу прямо сейчас.

Важно Советский "праздник весны и красоты": что не так с 8 марта, как его переосмыслить и как поздравлять женщин

Джамала

Певица считает, что нам нужен день, который бы напоминал и приумножал достижения всех женщин. Она напомнила, что все права женщина боролась для себя самостоятельно. И борьба продолжается.

Наши женщины военнослужащие, саперки-водолазки, волонтеры, медикини, правозащитницы, предпринимательницы, политики, творческие, талантливые, спортивные, любящие жены, мамы и дочери. Мы можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам под силу все,

– подчеркнула Джамала.

Маша Ефросинина

Ведущая рассказала, что в этот день уже не ожидает букета цветов от сына и мужа. Для нее 8 марта – возможность вспомнить о сложном и тернистом пути, который преодолели женщины, чтобы получить базовые права. Маша объявила этот март – Мартом Женщин и анонсировала важные события и встречи.

Равенство и уважение – это не о небритых подмышках, а о возможности выбирать, какой ты хочешь быть. Выбирать и быть ею. Выбираешь ходить на каблуках – ходи, выбираешь управлять заводом – управляй, выбираешь быть матерью – будь, выбираешь не рожать – не рожай, выбираешь защищать свою страну на войне – защищай. Ключ ко всему – ты,

– подчеркнула Ефросинина.

alyona alyona

Реперка отметила, что 8 марта не просто о женственности, а о борьбе за свои права. В Украине это борьба за свою жизнь и жизнь других. Она призвала выйти на акцию "Не молчи. Плен убивает" в Киеве 10 марта.

"Для меня символами сильных украинских женщин являются женщины из семей защитников "Азовстали". Они уже более 600 дней, каждый день, борются наших героев, как мужчин, так и женщин, из российского плена. Делают абсолютно все, что в их руках, чтобы военные и гражданские вернулись домой к своим семьям", – высказалась звезда.

Настя Каменских

Певица опубликовала откровенное фото с тюльпанами и заговорила о том, как важно быть собой, любить себя, разрушать стереотипы и проявлять свою индивидуальность.

Потому что мы у себя такие одни: очень разные, но прекрасные в каждом проявлении. Делайте себе праздник каждый день. Ведь каждый новый день прожитой жизни – это уже лучший повод сказать себе "спасибо" и улыбнуться своему отражению,

– обратилась звезда к женщинам.

Светлана Тарабарова

Певица поделилась милыми фото со своими дочерьми и рассказала, что важно для женщин в их праздничный день и каждый день.

Равные права и уважение. Вроде бы так не много, но это до сих пор является мечтой многих женщин в разных частях мира... Не забывайте о главном. А цветы? Цветы мы можем сами купить себе в любой день,

– подчеркнула певица.

Оля Цибульская

Певица вчера спросила фанов, что для них 8 марта. И осознала, что пока одни женщины пытаются отойти от советских стереотипов о "праздник красоты и нежности", другие не имеют еще одного такого дня, чтобы почувствовать себя счастливой и любимой. Цибульская пожелала каждой женщине чувствовать себя радостно, получать цветы не только 8 марта.

Только восьмого марта с сотен тысяч женщин снимают "женские" обязанности и делают знаки внимания. Только восьмого марта женщину слышат. Это печально. Но это не причина сдаваться. Даже наоборот. Это повод еще раз напомнить, какие мы, женщины, сильные,

– подчеркнула звезда.

Даша Астафьева

Волонтер 8 марта решила рассказать об одной из женщин, которые вдохновляют. Сегодня это София Яблонская, которая много путешествовала, писала книги и стала иконой феминизма Галичины.

Просто посмотрите на нее и ее фотографии. Все сразу становится на свои места: эта украинка опередила свое время. Сейчас бы она была иконой женского движения, стиля, активной позиции и жажды жизни. Но почему же "была бы"? Она и есть,

– написала Астафьева.

Оля Полякова

Певица в этот день выпустила семейное видео "Мама" на украинском. Песню она написала 6 лет назад и посвятила маме. Сегодня зазвучала ее полная версия.

"Антитела"

Тарас Тополя и другие члены группы поздравили женщин в видео.

"Наши девушки, женщины, мамы, бабушки, без сомнения те, ради которых будем держать небо. Раньше весь мир знал только о красоте украинских женщин, а теперь видит храбрость, самопожертвование и героизм наших защитниц. Во время войны на женские плечи падает множество задач: быть крепкой опорой для семьи и собратьев, воспитывать детей и быть сразу за двух родителей. Учиться поддерживать экономику, открывать сборы и волонтерить. Все это и даже больше делают наши украинки сейчас. Вы именно те, кому стоит посвящать такие песни. С праздником вас, наши дорогие женщины", – поздравили "Антитела".

Григорий Решетник

Ведущий рассказал, как имел возможность провести мероприятие для 250 защитниц.

Девушки наши дорогие! Поздравляю всех! Каждая из вас – наша героиня и вдохновение. Вы – хрупкие, красивые, несокрушимые и независимые, как наша Украина. Будьте любимыми и счастливыми! Любим вас и крепко обнимаем,

– написал Решетник.

Александр Волошин

Блогер поделился, что "мужчины ни на что не способны без женщин", ведь они помогают двигаться вперед.

"Девочки с 8 марта с 8 марта! Спасибо, что вы у нас есть! Мир без женщин не возможен не только из-за детей, но и потому, что без вас мы были бы никем! Будьте счастливы", – написал Волошин.

Злата Огневич

Певица поделилась лаконичным сообщением о том, что значит быть женщиной.

Быть женщиной. Все, что другие ожидают от тебя, касается лишь их самих. Ты – это твои собственные ощущения и ожидания,

– написала Злата.

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