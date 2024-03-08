Show 24 зібрав, як українські знаменитості привітали шанувальниць з Міжнародним днем боротьби за права жінок. Зірки по-особливому у цей день згадують про захисниць – тих, хто виборює свободу прямо зараз.

Важливо Радянське "свято весни й краси": що не так із 8 березня, як його переосмислити і як вітати жінок

Джамала

Співачка вважає, що нам потрібен день, який би нагадував та примножував досягнення всіх жінок. Вона нагадала, що всі права жінка виборювала для себе самостійно. І боротьба триває.

Наші жінки військовослужбовиці, саперки-водолазки, волонтерки, медикині, правозахисниці, підприємиці, політикині, творчі, талановиті, спортивні, люблячі дружини, мами та доньки. Ми можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все,

– підкреслила Джамала.

Маша Єфросиніна

Ведуча розповіла, що в цей день вже не очікує букета квітів від сина й чоловіка. Для неї 8 березня – можливість згадати про складний і тернистий шлях, який подолали жінки, щоб здобути базові права. Маша оголосила цей березень – Березнем Жінок та анонсувала важливі події й зустрічі.

Рівність і повага – це не про неголені пахви, а про можливості вибирати, якою ти хочеш бути. Обирати і бути нею. Вибираєш ходити на підборах – ходи, вибираєш керувати заводом – керуй, вибираєш бути матір'ю – будь, вибираєш не народжувати – не народжуй, вибираєш захищати свою країну на війні – захищай. Ключ до всього – ти,

– підкреслила Єфросиніна.

alyona alyona

Реперка наголосила, що 8 березня не просто про жіночність, а про боротьбу за свої права. В Україні це боротьба за своє життя та життя інших. Вона закликала вийти на акцію "Не мовчи. Полон вбиває" у Києві 10 березня.

"Для мене символами сильних українських жінок є жінки з родин захисників "Азовсталі". Вони вже понад 600 днів, кожного дня, виборюють наших героїв, як чоловіків, так і жінок, з російського полону. Роблять абсолютно все, що в їхніх руках, аби військові та цивільні повернулися додому до своїх родин", – висловилась зірка.

Настя Каменських

Співачка опублікувала відверте фото з тюльпанами та заговорила про те, як важливо бути собою, любити себе, руйнувати стереотипи і проявляти свою індивідуальність.

Бо ми у себе такі одні: дуже різні, але прекрасні у кожному прояві. Робіть собі свято щодня. Адже кожен новий день прожитого життя – це вже найкращий привід сказати собі "дякую" та посміхнутися своєму відображенню,

– звернулась зірка до жінок.

Світлана Тарабарова

Співачка поділилась милими фото зі своїми доньками і розповіла, що важливо для жінок у їхній святковий день та кожного дня.

Рівні права і повага. Начебто так не багато, але це й досі є мрією багатьох жінок в різних частинах світу… Не забувайте про головне. А квіти? Квіти ми можемо самі купити собі в будь-який день,

– підкреслила співачка.

Оля Цибульська

Співачка учора запитала фанів, що для них 8 березня. І усвідомила, що поки одні жінки намагаються відійти від радянських стереотипів про "свято краси і ніжності", інші не мають ще одного такого дня, щоб відчути себе щасливою та коханою. Цибульська побажала кожній жінці відчувати себе радісно, отримувати квіти не тільки 8 березня.

Тільки восьмого березня з сотень тисяч жінок знімають "жіночі" обов'язки та роблять знаки уваги. Тільки восьмого березня жінку чують. Це сумно. Але це не причина здаватися. Навіть навпаки. Це привід ще раз нагадати, які ми, жінки, сильні,

– підкреслила зірка.

Даша Астаф'єва

Волонтерка 8 березня вирішила розповісти про одну з жінок, які надихають. Сьогодні це Софія Яблонська, яка багато подорожувала, писала книжки та стала іконою фемінізму Галичини.

Просто подивіться на неї та її світлини. Усе одразу стає на свої місця: ця українка випередила свій час. Зараз би вона була іконою жіночого руху, стилю, активної позиції та жаги до життя. Та чому ж "була б"? Вона і є,

– написала Астаф'єва.

Оля Полякова

Співачка у цей день випустила сімейне відео "Мама" українською. Пісню вона написала 6 років тому і присвятила мамі. Сьогодні зазвучала її повна версія.

"Антитіла"

Тарас Тополя та інші члени гурту привітали жінок у відео.

"Наші дівчата, жінки, мами, бабусі, без сумніву ті, заради яких триматимемо небо. Раніше весь світ знав лише про красу українського жіноцтва, а тепер бачить хоробрість, самопожертву і героїзм наших захисниць. Під час війни на жіночі плечі падає безліч задач: бути міцною опорою для сім'ї і побратимів, виховувати дітей і бути одразу за двох батьків. Навчатися підтримувати економіку, відкривати збори і волонтерити. Все це і навіть більше роблять наші українки зараз. Ви саме ті, кому варто присвячувати такі пісні. Зі святом вас, наші любі жінки", – привітали "Антитіла".

Григорій Решетник

Ведучий розповів, як мав нагоду провести захід для 250 захисниць.

Дівчата наші любі! Вітаю усіх! Кожна з вас – наша героїня та натхнення. Ви – тендітні, красиві, незламні та незалежні, як наша Україна. Будьте коханими та щасливими! Любимо вас і міцно обіймаємо,

– написав Решетник.

Олександр Волошин

Блогер поділився, що "чоловіки ні на що не здатні без жінок", адже вони допомагають рухатися вперед.

"Дівчатка з 8 березня! Дякую, що ви у нас є! Світ без жінок не можливий не тільки через дітей, але і тому, що без вас ми були б ніким! Будьте щасливі", – написав Волошин.

Злата Огнєвіч

Співачка поділилась лаконічним дописом про те, що означає бути жінкою.

Бути жінкою. Все, що інші очікують від тебе, стосується лише їх самих. Ти – це твої власні відчуття та очікування,

– написала Злата.

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