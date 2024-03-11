"Нужно привыкать к победам": Вакарчук, Джамала бурно комментируют триумф Украины на Оскаре

Победа фильма "20 дней в Мариуполе" не оставила никого равнодушным. Украинские звезды делятся неоднозначными мыслями, ведь есть ощущение благодарности и гордости и горечи одновременно.

Show 24 собрал реакции украинских знаменитостей и известных людей. Для многих это личная победа, особенно для звезд, которые родились или жили в Мариуполе.

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Сергей Жадан

Писатель поздравил украинцев с первым Оскаром, но добавил, что эта победа имеет особый привкус.

Горькие эти нынешние победы украинской культуры. Горькие и болезненные. Но такие необходимые. Нужно, в конце концов, привыкать к победам. Сердечные поздравления Мстиславу Чернову. Всех нас с украинским Оскаром,

– написал Жадан.

Джамала

Артистка поблагодарила команду фильма "20 дней в Мариуполе" и напомнила, как важно рассказывать о войне миру.

Это настолько фантастическая и радостная новость из Лос-Анджелеса. Поздравляю всю команду. Вы - наши герои! Первый Оскар в истории Украины. Невероятно!

– поделилась певица.

Наталья Могилевская

Певица поделилась своим архивным фото из Мариуполя и рассказала о том, как каждое лето приезжала туда. В Мариуполе жил дядя Могилевской, который погиб из-за россиян.

С дядей не было связи полтора месяца. Потом два снаряда влетели в тот дом. Его достали соседи только через две недели. И во дворе в тех розах его похоронили. У меня есть личная гордость за этот Оскар. Но ничего кроме слез и боли. Нас не защитили, хотя могли... Я не знаю, изменит ли этот Оскар отношение и сознание,

– заметила артистка.

Андрей Бедняков

Ведущий выразил благодарность авторам фильма за то, что документировали те вещи, которые Россия так хотела скрыть.

"Первый Оскар в истории Украины. Тяжелый Оскар. Важный Оскар. Спасибо за то, что весь мир увидел преступления России в моем родном городе. Это еще одна возможность перед всем цивилизованным миром напомнить о том, что война продолжается. И что нам нужна поддержка и помощь", – подчеркнул Бедняков.

Святослав Вакарчук

"Такая честная, своевременная и важная победа на Оскаре. Искренние поздравления Мстиславу Чернову и всей команде! Вместе к главной победе", – написал лидер "Океана Эльзы".

Рамина Эсхакзай

"Впервые в истории Украины Оскар за ленту, которую режиссер предпочел бы не снимать – "20 дней в Мариуполе". Спасибо режиссеру Мстиславу Чернову, Евгению Малолетке и Василисе Степаненко за смелость. Благодаря вам весь мир узнал, как российская армия уничтожала украинцев в Мариуполе. Побеждают смелые!" – написала интервьюерка.

Анатолий Анатолич

Шоумен высказался о том, что отличие этой войны от других в том, что эта происходит практически онлайн. Каждый может увидеть тысячи жутких видео и кадров.

"В первые недели войны видео-подтверждения, кто такие россияне, были чрезвычайно важными для нашего выживания. И здесь кадры украинских журналистов в Мариуполе действительно изменили мировое информационное поле. В мире увидели то страшное, с чем пришли россияне в Мариуполь. И сейчас, когда мир привык к войне, которая где-то там, не у них дома, очень важно что кто-то благодаря этому фильму, который кстати в свободном доступе на YouTube в США, поймет, что такое война в Украине", – подчеркнул Анатолич.

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