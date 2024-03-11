Show 24 зібрав реакції українських знаменитостей та відомих людей. Для багатьох це особиста перемога, особливо для зірок, які народилися чи жили в Маріуполі.

Цікаво Фільм, який показує правду про російський тероризм: Зеленський про "20 днів у Маріуполі"

Сергій Жадан

Письменник привітав українців з першим Оскаром, але додав, що ця перемога має особливий присмак.

Гіркі ці нинішні перемоги української культури. Гіркі й болючі. Але такі необхідні. Потрібно, зрештою, звикати до перемог. Сердечні вітання Мстиславу Чернову. Всіх нас з українським Оскаром,

– написав Жадан.

Джамала

Артистка подякувала команді фільму "20 днів у Маріуполі" і нагадала, як важливо розповідати про війну світові.

Це настільки фантастична та радісна новина з Лос-Анджелесу. Вітаю всю команду. Ви — наші герої! Перший Оскар в історії України. Неймовірно!

– поділилась співачка.

Наталія Могилевська

Співачка поділилась своїм архівним фото з Маріуполя та розповіла про те, як кожного літа приїздила туди. У Маріуполі жив дядько Могилевської, який загинув через росіян.

З дядею не було зв'язку півтора місяця. Потім два снаряди влетіли в той будинок. Його дістали сусіди лише через два тижні. І на подвір'ї в тих трояндах його поховали. Я маю особисту гордість за цей Оскар. Але нічого крім сліз і болі. Нас не захистили, хоча могли… Я не знаю, чи змінить цей Оскар ставлення і свідомість,

– зауважила артистка.

Андрій Бєдняков

Ведучий висловив подяку авторам фільму за те, що документували ті речі, які Росія так хотіла приховати.

"Перший Оскар в історії України. Важкий Оскар. Важливий Оскар. Дякую за те, що весь світ побачив злочини Росії в моєму рідному місті. Це ще одна нагода перед усім цивілізованим світом нагадати про те, що війна триває. І що нам потрібна підтримка і допомога", – підкреслив Бєдняков.

Святослав Вакарчук

"Така чесна, вчасна і важлива перемога на Оскарі. Щирі вітання Мстиславу Чернову та всій команді! Разом до головної перемоги", – написав лідер "Океану Ельзи".

Раміна Есхакзай

"Вперше в історії України Оскар за стрічку, яку режисер волів би не знімати – "20 днів у Маріуполі".

Дякую режисеру Мстиславу Чернову, Євгену Малолєтці та Василісі Степаненко за сміливість. Завдяки вам весь світ дізнався, як російська армія знищувала українців в Маріуполі. Перемагають сміливі!" – написала інтерв'юерка.

Анатолій Анатоліч

Шоумен висловився про те, що відмінність цієї війни від інших у тому, що ця відбувається практично онлайн. Кожен може побачити тисячі моторошних відео та кадрів.

"У перші тижні війни відеопідтвердження, хто такі росіяни, були надзвичайно важливими для нашого виживання. І тут кадри українських журналістів в Маріуполі дійсно змінили світове інформаційне поле. У світі побачили те страшне, з чим прийшли росіяни до Маріуполя. І зараз, коли світ звик до війни, яка десь там, не в них вдома, дуже важливо що хтось завдяки цьому фільму, який до речі у вільному доступі на YouTube в США, зрозуміє, що таке війна в Україні", – підкреслив Анатоліч.

Інші зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз