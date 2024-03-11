Важная победа для всей страны, – Зеленская прокомментировала победу Украины на Оскаре-2024
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Украины эмоционально отреагировала на первый Оскар Украины. Елена Зеленская поблагодарила всю команду, которая работала над фильмом 20 дней в Мариуполе, за то, что они рассказали миру правду.
По словам Зеленской, за желанную победу украинский народ заплатил страшную цену. Но каждый украинец гордится создателями документальной картины.
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Что сказала Зеленская о победе Украины на Оскаре
Сегодня вся лента в соцсети пестрит поздравлениями и словами гордости за команду 20 дней в Мариуполе, которая завоевала первый в истории украинского кинематографа Оскар в номинации "Лучший документальный фильм".
20 дней в Мариуполе – смотреть онлайн трейлер фильма:
Поддержала режиссера картины Мстислава Чернова и Елена Зеленская. На своих официальных страницах в соцсетях первая леди отметила, что эта статуэтка является достаточно символической, ведь несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.
"Важнейшая победа для всей страны, потому что победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества. Спасибо вам, Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Степаненко, за то, что рассказали всему миру правду. Мы заплатили страшную цену за эту награду. Однако сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами!" – написала первая леди Украины.
Оскар-2024 / Фото из телеграма Елены Зеленской
О чем фильм 20 дней в Мариуполе
- Лента стала первым украинским фильмом, который получил Оскар. Фильм рассказывает о первых днях атаки на Мариуполь. Авторы картины Мстислав Чернов, Василиса Степаненко и Евгений Малолетка – последние журналисты, которые снимали события в Мариуполе после начала вторжения. Они подробно сняли российскую осаду, а также бомбардировки роддома № 3.
- 20 дней в Мариуполе стал самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году, собрав 500 тысяч гривен только за первый уикенд проката.
- Картина получила премию BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм"
- Команда фильма получила Пулитцеровскую, а также Шевченковскую премии, а Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".