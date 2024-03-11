Важная победа для всей страны, – Зеленская прокомментировала победу Украины на Оскаре-2024

Первая леди Украины эмоционально отреагировала на первый Оскар Украины. Елена Зеленская поблагодарила всю команду, которая работала над фильмом 20 дней в Мариуполе, за то, что они рассказали миру правду.

По словам Зеленской, за желанную победу украинский народ заплатил страшную цену. Но каждый украинец гордится создателями документальной картины.

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Что сказала Зеленская о победе Украины на Оскаре

Сегодня вся лента в соцсети пестрит поздравлениями и словами гордости за команду 20 дней в Мариуполе, которая завоевала первый в истории украинского кинематографа Оскар в номинации "Лучший документальный фильм".

20 дней в Мариуполе – смотреть онлайн трейлер фильма:

Поддержала режиссера картины Мстислава Чернова и Елена Зеленская. На своих официальных страницах в соцсетях первая леди отметила, что эта статуэтка является достаточно символической, ведь несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.

"Важнейшая победа для всей страны, потому что победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества. Спасибо вам, Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Степаненко, за то, что рассказали всему миру правду. Мы заплатили страшную цену за эту награду. Однако сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами!" – написала первая леди Украины.

Оскар-2024 / Фото из телеграма Елены Зеленской

О чем фильм 20 дней в Мариуполе