Набила портрет Бандери: російська співачка шокувала новим патріотичним тату

Російська виконавиця узбецького походження Наргіз Закірова здивувала своїх шанувальників новим татуюванням. З'ясувалося, що воно присвячене Україні.

Точніше – Степану Бандері, якого так ненавидять всі росіяни. Цікаво, що це вже не перше таке патріотичне татуювання артистки.

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Так, на своїй сторінці в інстаграмі Закірова поділилася фотографією свіжого тату на нозі, де зображено портрет Степана Бандери на тлі чорно-червоного стяга ОУН.



Наргіз Закірова набила портрет Степана Бандери / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше вона прикрасила свою руку зображенням українського тризуба.

Варто зазначити, що раніше Наргіз потрапила до бази "Миротворець" через відвідування анексованого Криму. Однак з початком повномасштабного російського вторгнення виконавиця засудила агресію та відкрито критикувала дії російської влади. Як наслідок, їй заборонили в'їзд до Росії на 50 років, проте зірка продовжує відкрито висловлювати свою підтримку Україні, про що свідчать її нові татуювання.