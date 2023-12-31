29 грудня вранці російські окупанти масовано атакували ракетами міста України. Ставалися влучання у житлові будинки, зокрема й в Одесі.

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Росіяни знищили будинок піаністки

Російська ракета влучила у дім одеської музикантки та піаністки Світлани Васильченко. Це старовинний триповерховий будинок на вулиці Картамишівській.

Піаністка не постраждала, адже її не було вдома. Зараз Світлана Васильченко перебуває за кордоном на гастролях. Про це повідомила її подруга.

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Через ракетний удар понищено 46 житлових будинків, серед яких 4 приватних. Пошкоджено близько 186 квартир. 6 особам, домівки чиїх було зруйновано, надали тимчасовий притулок. Деякі з будівель вже не відновити.

Також пошкоджена будівля РАЦСу та освітній заклад – ліцей. Обійшлося без жертв.

Кількість загиблих в Одесі збільшилась до 5 осіб ввечері, 30 грудня.