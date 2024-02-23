Джонсон поділився спогадами про Маркл, оскільки вони зростали разом. Він дуже тепло відгукнувся про рідну людину.

До речі Були дуже доброзичливі та милі, – принц Гаррі та Меган Маркл сходили на подвійне побачення

У мережі з'явилися фото Меган Маркл з дитинства

На одній світлині можна побачити новонароджену Меган. На ній дівчинку тримала бабуся Жанетт по материнській лінії.

На іншому кадрі Маркл була одягнена у чорний светр. Вона дуже нагадала свого п'ятирічного сина Арчі.

"Вона завжди була дуже милою. Вона була доброю, і в ній завжди були зіркові якості", – написав він.

Шон описав, що Меган зростала у щасливій родині. За словами Джонсона, вона отримала приватну освіту та мала кілька розкішних подорожей. Зокрема, на Гаваї, а ще трансатлантичну подорож до Лондона. Там вона зробила світлину біля Букінгемського палацу з її найкращою подругою дитинства Нінакі Прідді.

Фото Меган Маркл з дитинства можна переглянути за посиланням.

Зараз кузен Меган проживає в Каліфорнії, як і сама Меган з принцом Гаррі. Однак, він не бачився з рідною людиною упродовж 20 років.

Де зараз Меган Маркл