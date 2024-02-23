Джонсон поділився спогадами про Маркл, оскільки вони зростали разом. Він дуже тепло відгукнувся про рідну людину.
До речі Були дуже доброзичливі та милі, – принц Гаррі та Меган Маркл сходили на подвійне побачення
У мережі з'явилися фото Меган Маркл з дитинства
На одній світлині можна побачити новонароджену Меган. На ній дівчинку тримала бабуся Жанетт по материнській лінії.
На іншому кадрі Маркл була одягнена у чорний светр. Вона дуже нагадала свого п'ятирічного сина Арчі.
"Вона завжди була дуже милою. Вона була доброю, і в ній завжди були зіркові якості", – написав він.
Шон описав, що Меган зростала у щасливій родині. За словами Джонсона, вона отримала приватну освіту та мала кілька розкішних подорожей. Зокрема, на Гаваї, а ще трансатлантичну подорож до Лондона. Там вона зробила світлину біля Букінгемського палацу з її найкращою подругою дитинства Нінакі Прідді.
Зараз кузен Меган проживає в Каліфорнії, як і сама Меган з принцом Гаррі. Однак, він не бачився з рідною людиною упродовж 20 років.
Де зараз Меган Маркл
- У 2020 році Маркл з принцом Гаррі вирішили відмовитися від королівських обов'язків. Люди припускали різні версії такого рішення. Зокрема, що Меган не змогла налагодити хороші стосунки з покійною королевою Єлизаветою II. Деякі подейкували, що Маркл мала ворожнечу з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.
- До того ж Меган та Гаррі не подобалось, що Букінгемський палац не дозволив їм просувати бренд з назвою SussexRoyal. Пара повідомляла про бажання стати фінансово незалежними від королівства.
- Відтоді Меган та Гаррі спершу переїхали до Канади, а потім до США. Зараз вони живуть у власному будинку в Санта-Барбарі, що в штаті Каліфорнія.