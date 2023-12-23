Зазнали змін і колядки. Артистка Віталія Грицак заспівала 24 Каналу свою.
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"Коли ми почали шукати репертуар, я зрозуміла, що немає такої колядки, яка описує реальний вайб нашого Різдва. У таких ситуаціях у мене все дуже просто: якщо немає – я створюю", – розповіла Віталія.
На створення пісні дівчину надихнула зірка за вікном, яка "поетично мерехтіла". Тоді Віталія уявила, як ця зірка заглядає в окоп до її дядька, який тепер воює на фронті. Зрештою з'явилась колядка "Зірка яскрава в небі тривожному".
Важливо підтримувати захисників творчістю
Влітку Віталія долучилась до "Культурного Десанту" й дала кілька концертів для українських військових.
Коли я дала перший концерт десь у Донецькій області, до мене підійшов один військовий і сказав: "Я вам дуже вдячний, тому що це єдине найкраще, що я запам'ятаю за цей рік". З цих слів я зрозуміла, що це їм дійсно важливо,
– поділилась артистка.
Віталія наголосила на важливості постійно дякувати нашим бійцям і нагадувати їм, заради чого вони жертвують собою кожного дня.
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