Зазнали змін і колядки. Артистка Віталія Грицак заспівала 24 Каналу свою.

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"Коли ми почали шукати репертуар, я зрозуміла, що немає такої колядки, яка описує реальний вайб нашого Різдва. У таких ситуаціях у мене все дуже просто: якщо немає – я створюю", – розповіла Віталія.

На створення пісні дівчину надихнула зірка за вікном, яка "поетично мерехтіла". Тоді Віталія уявила, як ця зірка заглядає в окоп до її дядька, який тепер воює на фронті. Зрештою з'явилась колядка "Зірка яскрава в небі тривожному".

Зверніть увагу! Після переходу Православної церкви України й Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дати більшості свят посунулись на 13 днів назад. Тому Різдво тепер припадає на 25 грудня.

Важливо підтримувати захисників творчістю

Влітку Віталія долучилась до "Культурного Десанту" й дала кілька концертів для українських військових.

Коли я дала перший концерт десь у Донецькій області, до мене підійшов один військовий і сказав: "Я вам дуже вдячний, тому що це єдине найкраще, що я запам'ятаю за цей рік". З цих слів я зрозуміла, що це їм дійсно важливо,

– поділилась артистка.

Віталія наголосила на важливості постійно дякувати нашим бійцям і нагадувати їм, заради чого вони жертвують собою кожного дня.

Зверніть увагу! "Культурний Десант" – це об'єднання українських артистів, які підтримують дух військових на лінії фронту.

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