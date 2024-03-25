Діти бігли в укриття під звуки вибухів: зірки зі злістю говорять про черговий удар по Києву

Вранці 25 березня Росія випустила балістичні ракети по Києву. Хоча ППО успішно відбила усі цілі, однак точна кількість постраждалих ще встановлюється. Водночас українські знаменитості вже встигли відреагувати на цинізм росіян.

Євген Клопотенко, Христина Соловій, Тіна Кароль та інші вже поділилися думками щодо кровожадності ворога.

До слова Окупанти атакували Київ ракетами: уламками пошкоджено будинок

Слава Дьомін

Радіоведучий поділився, що вибухи біля офісу в центрі були дуже близько. Тому він попросив усіх ходити в укриття та не нехтувати повітряною тривогою.



Слава Дьомін висловився про атаку на Київ / Скриншот з інстаграм-сторіс радіоведучого

Настя Каменських

Співачка поділилася наслідками ракетного обстрілу столиці. На фото зображені зруйновані будинки та служби порятунку. Важливо зазначити, що підписала вона фото англійською мовою, щоб вкотре показати світові терор з боку Росії.



Настя Каменських про обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss опублікувала жахливі наслідки атаки Києва. Артистка, окрім обурення до Росії, співчуває дітям, яким довелося бігти в укриття під час ракетного обстрілу.



Юлія Саніна обурена діями Росії / Скриншот з інстаграм-сторіс фронтвумен

Катерина Осадча

Ведуча повідомила, що уламки ракети влучили за 200 метрів від школи та двох дитсадків. Росіян вона назвала "кровожерливими нелюдами", а українців закликала берегти себе.



Катерина Осадча про обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої

Євген Клопотенко

Шеф-кухар опублікував відео, де діти вибігають з дитсадка в укриття під час ракетного обстрілу. Він впевнений, що такого дитинства у малечі точно не має бути.



Євген Клопотенко обурений діями Росії / Скриншот з інстаграм-сторіс кухаря

Христина Соловій

Співачка також поділилася відео з малечею, яка біжить до укриття. За словами артистки, треба показати ці кадри тим, кому досі хочеться пожаліти росіян.



Христина Соловій відреагувала на обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс артистки

Тіна Кароль

Співачка опублікувала вже славнозвісне, на жаль, відео з дітьми, які швидко прямують до укриття. Вона жалкує про те, що "ці маленькі очі вже так багато знають і багато бачили".



Тіна Кароль опублікувала реакцію на обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс артистки

Ракетна атака на Київ 25 березня