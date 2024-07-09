Вибух було дуже чутно, – дружина Тімура Мірошниченка про масований ракетний обстріл Києва

8 липня росіяни ракетами обстріляли Київ, внаслідок чого пошкоджено медичні заклади. Дружина Тімура Мірошниченка відреагувала на ракетний удар.

Вона навіть заявила, що чула вибухи. Крім того, Інна зауважила, що знає особисто чимало людей, котрих торкнулася трагедія.

Не пропустіть Андрій Хливнюк, який на фронті, помстився росіянам за удар по дитячій лікарні "Охматдит"

З'ясувалося, що родина Мірошниченків мешкає поблизу постраждалих клінік.

Цей вибух було дуже чутно, дуже страшно… Вчорашній день був одним з найважчих, бо стільки болю і стільки тих, кого знаєш особисто, і кого торкнулася ця трагедія,

– поділилася дружина телеведучого.

За словами Інни, серед її знайомих є працівники "Адонісу", де загинули співробітники та пацієнти, а одна з загиблих виявилася близькою подругою знайомої адвокатки. До того ж вибуховою хвилею вибило вікна в будинку навпроти, де в той момент перебували діти.

Інна Мірошниченко закликала долучитися до збору коштів для допомоги постраждалим в "Адонісі".



Інна Мірошниченко прокоментувала ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, вранці 8 липня Росія здійснила масштабну ракетну атаку на Україну, випустивши понад 40 ракет різних типів, включаючи крилаті Х-101 та гіперзвукові "Кинджал". Значних руйнувань зазнала столиця, зокрема, Дніпровський район Києва. В результаті обстрілу було пошкоджено клініку "Ізіда", яка знаходиться в одній будівлі з медичним центром "Адоніс". За повідомленнями, внаслідок обстрілу загинуло вісім осіб. Водночас роботи з розбору завалів та пошуку людей продовжуються.