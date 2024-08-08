Принцесу Йорданії виписали з пологового будинку: щасливі фото сім'ї

Спадкоємний принц Йорданії Хусейн та його дружина стали батьками. Подружжя поділилось новими кадрами після виписки з пологового будинку.

Принцесу Раджву вже виписали з пологового будинку після народження первістка. Вона показалася на щасливих сімейних фото разом з чоловіком і крихітною донечкою.

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Королівська сім'я позувала у новому складі: спадкоємний принц Хусейн постав у чорних штанах і білій сорочці, його дружина Раджва у біло-блакитній сукні з принтом і їхня новонароджена донька Іман. У підписі до фото принц подякував медикам за допомогу.

Сердечна подяка самовідданому персоналу Королівської медичної служби за догляд за Раджвою та Іман протягом останніх кількох днів,

– написав принц Хусейн.



Принц та принцеса Йорданії з донькою / Фото з інстаграму принца Йорданії



Принц та принцеса Йорданії з донькою / Фото з інстаграму принца Йорданії

Нагадаємо, принц Хусейн бін Абдалла II та принцеса Раджва стали батьками вперше 3 серпня. У подружжя народилась донька, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн. Королівська пара одружилась рік тому, 1 червня.