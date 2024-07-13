Повернулась до обов'язків: принцеса Анна вийшла у світ вперше після госпіталізації
Джерело:People
Принцеса Анна вперше з'явилась на публіці за довгий час. Вона перебувала у лікарні після того, як отримала травму.
Сестра короля Чарльза III частково повернулась до виконання королівських обов'язків. У п'ятницю, 12 липня, принцес Анна відвідала Національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для людей з інвалідністю (RDA) у Хартпурському університеті в Глостері.
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73-річна принцеса Анна зізналась, що нічого не може розповісти журналістам про свою травму, яку отримала напередодні.
Я нічого не пам'ятаю про це,
– відповіла принцеса.
Принцеса Анна / Фото з інстаграму королівської сім'ї
23 червня сестра короля Чарльза III отримала травму голови, що призвела до струсу мозку та часткової втрати пам'яті.
Вважається, що інцидент міг трапитися під час прогулянки, а вдарити принцесу міг її кінь.
Принцесу Анну тоді госпіталізували. Стан був стабільний, тож Її Високість через кілька днів повернулась додому. Однак вона скасувала кілька запланованих подій, щоб відновитися.