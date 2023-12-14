У британській королівській сім'ї існує Судовий циркуляр – офіційний документ, що аналізує, наскільки активними були члени родини. Згідно з ним, найпрацьовитішою цього року була 73-річна принцеса Анна.

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Принцеса Анна – найактивніша членкиня сім'ї

Принцеса Анна за увесь рік здійснила найбільше робочих виходів – 457 разів. Друге місце посів її брат, король Чарльз III. Він виходив у світ близько 425 разів.Такі самі результати були й минулого року.

Принцеса Анна в середньому у тижні планувала від 12 до 14 робочих виходів. Натомість принц Вільям та Кейт Міддлтон з'являлися на публіці лише 1-2 рази на тиждень.

Вона просто з цим ладнає, часто виконуючи кілька виходів за один день. Звичайно, велика частина того, що робить король, відбувається за лаштунками, під час зустрічей або за роботою зі своїми червоними валізками, про що Судовий циркуляр не згадує,

– пише видання.



Принцеса Анна / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Едвард посів третє місце у списку: він виконав 297 виходів за рік. Наступною йде королева Камілла, вона здійснила 233 ділові виходи. Герцогиня Единбурзька Софі з'являлась на публіці 219 разів. Принцеса Уельська посіла 7 місце у цьому рейтингу.

Зауважимо, що так як і король Чарльз III, принцеса Анна збільшила кількість своїх обов'язків після смерті матері, Єлизавети II. За словами королівських інсайдерів, принцеса Анна найбільше підтримує короля та виконує кілька завдань у день попри вік.