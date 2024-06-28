Принцесу Анну, яка отримала струс мозку, виписали з лікарні

Сестру короля Чарльза III, принцесу Анну, сьогодні вранці виписали з лікарні після п'ятиденного перебування у медзакладі в Брістолі. Її Високість потрапила туди через струс мозку, отриманий під час кінної прогулянки.

Через травму їй навіть довелося скасувати ряд запланованих зустрічей. Серед них – робочий візит до Канади. Водночас тепер Анна повернулася додому в Gatcombe Park.

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Після виписки принцеса приїхала до свого маєтку, де пройде реабілітацію та відпочине допоки лікарі не дозволять Її Високості знову повернутися до виконання королівських обов'язків.

Я хотів би висловити найщирішу подяку всій команді лікарні Саутмід за їхню турботу, досвід і доброту під час короткого перебування моєї дружини,

– підкреслив сер Тімоті Лоренс.

Що відомо про стан здоров'я принцеси Анни