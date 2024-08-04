Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на щорічний королівський відпочинок, – ЗМІ

Король Чарльз III продовжив традицію своєї матері, королеви Єлизавети II, яка наприкінці літа регулярно відвідувала маєток у Шотландському нагір'ї. Цього року король також провів час в замку Балморал.

Проте, за даними ЗМІ, принца Гаррі та Меган Маркл не було запрошено на літню зустріч королівської сім'ї. Журналісти зазначають, що це пов'язано з напруженими стосунками між принцом Гаррі та королем Чарльзом.

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Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на щорічний королівський відпочинок: що відомо

Наразі жодна зі сторін ще не підтвердила цю новину. Однак журналісти також зазначили, що серед інших членів королівської сім'ї, яких очікують у Балморалі цього року, є принц Вільям із дружиною Кейт і трьома дітьми.

Джерело Express.co.uk підтвердило, що Уельські будуть там.

Цього року це буде досить стриманий захід, де всі зустрінуться, щоб просто відпочити й розслабитися,

– додали у повідомленні.

MailOnline повідомляє, що принцеса Анна і її чоловік, віцеадмірал сер Тім Лоренс, можуть також приєднатися до королівської сім'ї на зустрічі, яка відбудеться в середині серпня. Однак не очікується, що принц Гаррі приїде на цю зустріч, попри те, що він раніше висловлював свою любов до Балморалу, де провів більшу частину свого дитинства.

"Для мене Балморал завжди був просто раєм. Щось середнє між Діснейлендом і якимось священним гаєм друїдів. Я завжди був надто зайнятий риболовлею, стріляниною, біганиною на пагорбі, щоб помітити щось неправильне у фен-шуй старого замку. Я був там щасливий", – писав герцог у своїх мемуарах Spare.

Друзі принца Гаррі стверджують, що король Чарльз більше не відповідає на дзвінки та листи свого сина, що свідчить про поглиблення їхнього розриву. За їхніми словами, принц Гаррі неодноразово намагався дізнатися про здоров'я Короля, але його дзвінки залишаються без відповіді.