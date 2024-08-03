Спадкоємний принц Йорданії став батьком: зворушливе відео з первістком

Принц Йорданії Хусейн та його дружина принцеса Раджва стали батьками вперше. У королівського подружжя народилась донечка.

Королівський двір Йорданії повідомив щасливу новину на офіційній сторінці. Монарша сім'я нарешті поповнилась новонародженою дитиною, а 53-річна королева Ранія стала бабусею.

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Принц Хусейн бін Абдалла II та принцеса Раджва стали батьками вперше. У подружжя народилась донька, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн. Про це стало відомо сьогодні вранці, 3 серпня.

У мережі показали зворушливе відео з новонародженою дитиною. Спадкоємний принц тримав донечку на руках.

Принц Хусейн став батьком: відео

Дитина принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаступництва. Адже посаду монарха може займати тільки чоловік.

Нагадаємо, минулого року 1 червня принц Йорданії Хусейн офіційно одружився з Раджвою Аль-Саїф. 10 квітня монарша родина повідомила, що Принц Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва, готуються стати батьками