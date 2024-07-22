Як швидко летить час: Міддлтон зачарувала новим фото принца Джорджа в його 11-й день народження

22 липня, найстарший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон відзначає день народження. Джорджу виповнилося 11 років.

З цієї радісної нагоди, принцеса Уельська традиційно зробила святковий знімок сина. Попри свою хворобу, Кейт продовжує тішити прихильників новими фото дітей.

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Так, 11-річний принц Джордж постав у чорному костюмі й білій сорочці. Син подружжя щиро усміхається в камеру. Міддлтон вирішила опублікувати фото дитини в чорно-білій обробці.

Сьогодні бажаємо принцу Джорджу дуже щасливого 11-го дня народження!

– написала Її Високість.

Принц Джордж святкуватиме день народження у колі родини. Хлопчик наразі перебуває на літніх канікулах.

Шанувальники британської королівської родини приєдналися до привітань. Вони зазначили швидкоплинність часу та дорослий вигляд принца.

"Він тільки-но був маленькою дитиною. Куди летить час. З днем ​​народження, принц Джордж";

"Ця світлина така гарна, принц так швидко росте! Бажаю Джорджу найщасливішого дня народження, найкращого дня!";

"З 11-м днем ​​народження нашого улюбленого принца Джорджа. Я не можу повірити, що тобі вже 11! Клянуся, таке відчуття, ніби це було лише вчора";

"Ще одне гарне фото, зроблене нашою принцесою Уельською! Принц Джордж уже виріс і вітаємо його з 11-м днем ​​народження! Чудово бачити, як він росте на наших очах! Час летить так швидко";

"Я сподіваюся, що він проведе надзвичайно веселий день в оточенні своїх близьких і проведе чудовий новий рік! Ми всі любимо тебе, принц Джордж".

Нагадаємо, днями принц Джордж і принц Вільям разом відвідали фінал Чемпіонату Європи з футболу у Берліні. Вони відзначилися завзятою підтримкою англійської команди у матчі з іспанцями. Глядачі помітили неабияку схожість у реакції сина та батька на результат гри. Принци тримали голови руками під час напружених моментів матчу та радісно підстрибнули, коли англійці забили гол.