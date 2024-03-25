Він не заробляє такі гроші, як я, – відома порноакторка Джозефіна Джексон про свого бойфренда

Українська зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон, справжнє ім'я якої Юлія Сенюк, поділилася подробицями про особисте життя. Порноакторка зізналася, що вже близько трьох років зустрічається з хлопцем з Києва.

Вона розсекретила, як вони познайомилися. Крім того, знаменитість зізналася, як коханий ставиться до її професії та поділилася, чи планують вони дітей.

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З ким зустрічається Джозефіна Джексон

Бойфренда порноакторки звати Руслан. Разом вони вже майже три роки разом. Познайомилися Юлія та її коханий в інстаграмі. Цікаво, що спершу в пари були вільні стосунки.

Ми там один раз зустрілися, потім другий раз, третій і десь протягом 3−4 місяців ми ось так вільно зустрічалися. Пізніше мені захотілося, щоб ми жили разом,

– пояснила знаменитість.

Додамо, що хлопця Джозефіни не бентежить її професія.

Він же не заробляє такі гроші, як я. Мені їх він не може компенсувати. Не може сказати "ні". Що він дасть натомість? Він не може мене змінювати зараз,

– зауважила Юлія.

Наразі пара не планує дітей, бо народжувати в такий складний час це "велике випробування".

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Що відомо про Джозефіну Джексон