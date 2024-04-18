Пономарьов, Тополя і Хома запрем'єрили кліп на пісню присвячену військовим: зворушливе відео

18 квітня відбулася прем'єра кліпу на спільну пісню "Темна Нічка" Олександра Пономарьова, Михайла Хоми й Тараса Тополі. Музичний твір присвячений військовим та їхнім рідним.

За словами лідера гурту "Антитіла", Пономарьов за час повномасштабного вторгнення випустив чималу кількість пісень, які піднімають дух українців. Тому для Тараса було важливо долучитися до створення нової композиції, оскільки це на часі.

До слова Розірвали український Twitch: Дорофєєва та Лебіга випустили трек і зібрали 5,4 мільйона донатів

Пономарьов, Тополя і Хома випустили трек "Темна нічка"

Олександр написав текст цієї пісні під час поїздки на благодійний концерт. Водночас кліп знімався протягом двох днів. До зйомок також залучили військових, оскільки пісня стосується безпосередньо їх самих. Ба більше, головними героями відеороботи стали Тарас Тополя, Олександр Пономарьов та Михайло Хома.

Музиканти з радістю та гордістю долучилися до співпраці з Олександром, оскільки вони є друзями. До того ж вони розуміють важливість підтримки артистів-колег у такий складний для України час.

Співаки вперше виконають цю пісню наживо 20 квітня. Виступ відбудеться в Києві, де вони також презентують спільну програму "Україна переможе". Ба більше, там ще проводитиметься збір на дрони.

Пономарьов, Тополя, Хома – "Темна нічка": дивіться відео онлайн

Реакція мережі на пісню "Темна нічка"

Шанувальники в захваті від голосів артистів. До того ж їм дуже сподобалася ідея кліпу. У коментарях вони висловлюють подяку за створення такої важливої для всіх українців пісні.