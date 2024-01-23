Сумну новину повідомила родина Фаріана. Вони поширили цю заяву через агентство музиканта.

До речі Помер знаменитий американський актор Девід Гейл, відомий з серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210"

Помер відомий німецький продюсер

Смерть Френка Фаріана настала в його будинку в Маямі, що в США. Це сталося через 2 роки після того, як йому встановили серцевий клапан.

Ще в 2022 році німецький продюсер розповідав журналістам, що після операції на серці, йому прописали препарат, який був дуже схожий на віагру. Він зазначав, що цей препарат має "приємний побічний ефект". Також співак ділився, що отримує велике задоволення від того, що має змогу жити.

Цей активний інгредієнт аналогічний до віагри і має приємний побічний ефект. Але якщо чесно, я взагалі не думаю про секс у цей момент. Сьогодні я насолоджуюся гарною їжею і просто щасливий, що ще живий,

– казав він.