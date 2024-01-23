Сумну новину повідомила родина Фаріана. Вони поширили цю заяву через агентство музиканта.
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Помер відомий німецький продюсер
Смерть Френка Фаріана настала в його будинку в Маямі, що в США. Це сталося через 2 роки після того, як йому встановили серцевий клапан.
Ще в 2022 році німецький продюсер розповідав журналістам, що після операції на серці, йому прописали препарат, який був дуже схожий на віагру. Він зазначав, що цей препарат має "приємний побічний ефект". Також співак ділився, що отримує велике задоволення від того, що має змогу жити.
Цей активний інгредієнт аналогічний до віагри і має приємний побічний ефект. Але якщо чесно, я взагалі не думаю про секс у цей момент. Сьогодні я насолоджуюся гарною їжею і просто щасливий, що ще живий,
– казав він.
Хто такий Френк Фаріан
- Співак почав кар'єру в 1961 році, створивши власний гурт Frankie Farian und die Schatten. Музиканти виступали в місцевих закладах. Згодом вирішив рухатися далі як сольний виконавець та продюсер. Першим хітом співака стала композиція Dana My Love.
- Також відомо, що музикант заснував популярний німецький диско-гурт Boney M в 1976 році. Найвідомішими хітами співаків стали Daddy Cool, Rasputin і Mary's Boy Child. Цей квартет був дуже популярним у всьому світі.
- Boney M потрапив в Книгу рекордів Гіннеса за величезні тиражі дисків з їхніми піснями. Вони навіть мали аудієнції у королеви Великої Британії Єлизавети II. Тоді як Фаріана визнали найкращим продюсером та вручили високу музичну нагороду Британії — Carl Alan Award.
- У 1980-х роках Фаріан заснував танцювальний поп-дует Milli Vanilli. Колектив також підкорював світові чарти. Сам Майкл Джексон телефонував Франку, щоб домовитися про спільну роботу. Milli Vanilli дісталися 3 нагороди American Music Award та Grammy як "найкращий дебютний проєкт".