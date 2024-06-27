Легендарна пісня "Я козачка твоя" у виконанні Раїси Кириченко набула нової популярності

Українська співачка, яка нагороджена званням Героя України, свого часу здобула палку прихильність публіки. Цікавий голос, який не схожий на інших, образ і поведінка на сцені робили Кириченко незамінною.

Сьогодні молоде покоління створює сучасні тренди, які переплітаються із минулим і надають буквально друге диханням тим пісням, і тим артистам, які призабулись. Цього разу об'єктом уваги стала пісня "Я козачка твоя" у виконанні Раїси Кириченко. Що цікавого ви могли не знати про композицію – детальніше в матеріалі Show 24.

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Пісня мала декілька версій головної назви: "Я козачка твоя", "Козачка", "Козакова дружина", "Пане полковнику". Однак перший варіант залишається найпопулярнішим. Авторка слів – Надія Галковська, а композитор – Микола Збарадський. Найпопулярніші виконання належать двом виконавицям: Раїсі Кириченко та Любові Камінській.

Раїса Кириченко / Фото з центрального державного аудіовізуального та електронного архіву

Спершу була написана музика до композиції у 1991 році. За короткий проміжок часу український композитор Микола Збарацький почав наспівувати слова до пісні. Прообразом козачки стала учасниця культорологічного походу "Козацькими шляхами" Світлана Нестеренко (Сташкевич). А першими виконавцями були Надія Галковська та хор товариства "Просвіта".

Пісня стала шлягером, а свого часу викликала чималий резонанс. Зокрема, у ній використано таке словосполучення: "пане полковнику". Тоді звичніше було казати "товаришу", тому не всім сподобалось таке звучання.

Українцям припало до душі виконання Кириченко, тож уже згадана пісня асоціюється тільки з цією співачкою. До слова, Раїсі запропонував заспівати "Я козачка твоя" композитор Анатолій Пашкевич.

Прем'єра відбулася в новорічну ніч 1 січня 1992 року на Першому національному каналі.

Раїса Кириченко – Я козачка твоя: дивіться відео онлайн

У 1979 Кириченко надали звання Народної артистки УРСР, у 1999 – нагородили "Орденом княгині Ольги", а у 2003 – Указом президента "за видатний особистий внесок у справі збереження та примноження національної пісенної спадщини та багаторічну творчу діяльність" Раїсі Кириченко надано звання "Герой України".

На жаль, жінка тривалий час лікувала нирки. Їй навіть зробили пересадку. Через приймання медикаментів постраждало серце. Тоді операція не змогла допомогти співачці. У 61 рік Кириченко померла через хворобу серця, жінку поховали у селі Корещина Полтавської області поруч із могилою її матері.