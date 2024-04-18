Тіктокери масово знімають відео під трек, який збирає мільйони лайків і переглядів: назва пісні

18 квітня 2024, 06:30
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Дебютна пісня Praise Jah in the Moonlight нової зірки Джошуа Омару YG Марлі заполонила всю мережу. Перший трек онука легендарного Боба Марлі сколихнув тікток та має вже більше 2.5 мільйони знятих відео під нього.

Пам'ять про всесвітньо відомих музикантів не згасатиме, поки творитимуть їхні діти та онуки. Так, юзери тіктоку радіють новому треку Джошуа Омару та створюють нові тренди. Деякі з користувачів навіть стали популярними завдяки відео, зняте під його пісню.

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Так, дівчина на ім'я Leah Halton за лічені дні перетворилася на зірку. Її звичайний ліпсінк під хіт "Praise Jah in the Moonlight" зібрав майже 46 мільйонів лайків та набрав 666 мільйонів переглядів. На неї підписалося майже 8 мільйонів користувачів та її усі відео тепер набирають від 20 до 100 мільйонів переглядів.

Також деякі користувачі намагаються повторити успіх Leah Halton, знімаючи ліпсінки, як вона. Водночас інші юзери зробили трендом щире захоплення новою зіркою тіктоку.

@rnia.books #Inverted and she’s absolutely stunnnning #greenscreen #Inverted #fypシ #viralvideo #xybca ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
@moncluscarol Leah Halton, Quieres ser mi esposa? #mujerdebuenapasta #leahhalton #15million ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
@itz_oliveoil if ur confused check the sound // no hate on her at all guys, i just think the algorithm is very random sometimes, but she’s gorgeous!! #fyp #foryou #spam #relatable #real ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

Деякі користувачі навіть залучають домашніх тваринок до створення контенту.

@merlinragdoll

Merlin is about to set something else on fire

♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

@vikingo606 Cuantos creen ustedes? #vikingo606 ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

Ще одним трендом став показ гордості та радості за дебютну пісню онука Боба Марлі. Юзери щиро захоплюються новим треком та дуже вдячні Джошуа, що той пішов музичною стежкою, як і його знаменитий дідусь.

@d3adbe4nz #ygmarley #praisejahinthemoonlight #bobmarley ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
@grandadfrankk Is this the song of the summer? ️#summertunes #jamming #funtimes #memories #fyp #grandad ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

Що відомо про трек "Praise Jah in the Moonlight"

22-річний YG Marley випустив свій перший сингл "Praise Jah in the Moonlight" три місяці тому. Хлопець продовжив культуру реггі, яку свого часу вивів на вершину успіху його дід Боб Марлі.

У самому синглі Джошуа заміксував вокал своєї матері Лорін Гілл й семпли пісні його діда Боба Марлі "Crisis" 1978 року, яку він виконував з групою Wailers.

YG Marley – "Praise Jah in the Moonlight": слухайте пісню онлайн

Автор: Влада Пономарьова