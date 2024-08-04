"Мед для вух": лірична композиція від SKYLERR та Agape розриває тікток

Лірична пісня про кохання від українських виконавців завірусилася в соціальних мережах. Під трек "Люби мене" зняли понад 30 тисяч відео.

Авторами пісні "Люби мене" є фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 SKYLERR та молодий музикант Agape, пише Show 24. Вони випустили спільний трек місяць тому, але він досі залишається популярним у тіктоці.

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Емоційна пісня "Люби мене" занурює слухача у світ почуттів та стосунків. Виконавці у своїй композиції розповідають про любов, яка стикається з випробовуваннями – розлукою, сумнівами і не тільки. Трек показує, як буває складно знайти шлях одне до одного після своїх травм.

У своїй пісні SKYLERR та Agape наголошують на тому, що важливо бути чесним зі своїм партнером, особливо щодо почуттів.

SKYLERR & Agape – "Люби мене": дивіться відео онлайн

Пісня стала вірусною у тіктоці – під неї зняли вже понад 31 тисячу відео. Вона стала саундтреком до романтичних відео, де користувачі висловлюють свої почуття до коханих.

Користувачі тіктока хвалять трек за гарну мелодію та називають її "медом для вух".