"Мед для вух": лірична композиція від SKYLERR та Agape розриває тікток

4 серпня 2024, 00:45
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Лірична пісня про кохання від українських виконавців завірусилася в соціальних мережах. Під трек "Люби мене" зняли понад 30 тисяч відео.

Авторами пісні "Люби мене" є фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 SKYLERR та молодий музикант Agape, пише Show 24. Вони випустили спільний трек місяць тому, але він досі залишається популярним у тіктоці. 

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Емоційна пісня "Люби мене" занурює слухача у світ почуттів та стосунків. Виконавці у своїй композиції розповідають про любов, яка стикається з випробовуваннями – розлукою, сумнівами і не тільки. Трек показує, як буває складно знайти шлях одне до одного після своїх травм.

У своїй пісні SKYLERR та Agape наголошують на тому, що важливо бути чесним зі своїм партнером, особливо щодо почуттів.

SKYLERR & Agape – "Люби мене": дивіться відео онлайн

Пісня стала вірусною у тіктоці – під неї зняли вже понад 31 тисячу відео. Вона стала саундтреком до романтичних відео, де користувачі висловлюють свої почуття до коханих. 

@natty__d_

️‍?

♬ оригінальний звук - SKYLERR
@_anastasia_krylova_ #кохання️️ #foryou #youandme #️ ♬ оригінальний звук - SKYLERR

Користувачі тіктока хвалять трек за гарну мелодію та називають її "медом для вух". 

Автор: Марія Касій