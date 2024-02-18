Ямайський артист Шеггі (Shaggy) у 1995 році випустив другий сингл зі свого третього студійного альбому Boombastic. Це однойменний трек, який ще знають під назвою Mr. Boombastic, пише Show 24.

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Що відомо про хіт Boombastic

Трек Boombastic з ритмом, що швидко запам'ятовується, та уповільненим репом швидко став хітом в усьому світі. У США пісня посіла перше місце в чарті Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs і третє місце в Billboard Hot 100. Перші місця трек посідав у чартах й інших країн світу.

Чимало музичних критиків визначають Boombastic як одну з найкращих пісень 90-х. Трек використовували у масовій культурі, багато хто запам'ятав її за рекламу джинсів Levi's 1995 року та з фільму про містера Біна.

Шеггі – Boombastic: дивіться відео онлайн

У треку Шеггі описує свої вміння займатись коханням, за що він отримав прізвисько Boombastic, майже співзвучне зі словом bombastic. До слова, псевдонім артиста, Shaggy, у Британії подекуди означає назва коханця.

Пісня Boombastic стала популярною в тіктоці через 30 років після її випуску. Під неї зняли понад 80 тисяч відео. Здебільшого це гумористичні ролики. Ще користувачі показують свої аутфіти та хваляться зовнішністю.