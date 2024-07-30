Підкорює світові чарти та тікток: як пісня Alibi стала новим хітом сучасності

Новий день – новий тренд в тіктоці. Так, нещодавно у світі музики з'явився хіт, який блискавично підкорює соціальні мережі та музичні чарти.

Пісня Alibi, створена міжнародним тріо виконавців – Sevdaliza, Pabllo Vittar та Yseult - стала справжнім вірусним феноменом на платформі TikTok. Як це відбулося та про що композиція – далі в матеріалі.

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Найпопулярніше відео на TikTok, де дівчина танцює під Alibi, вже зібрало 5,2 мільйона вподобань.

Інші користувачі платформи також активно створюють ліпсінги, танцювальні челенджі та креативні едіти під цю пісню.

Зауважимо, ALIBI поєднує англійську, португальську, іспанську та французьку мови й заглиблюється в складну природу кохання, поєднуючи теми пристрасті, болю, залежності та краси.

Композиція привертає увагу своїм унікальним звучанням, яке критики описують як "чуттєве та гіпнотичне".

Цікаво, що Alibi містить семпл з пісні Rosa колумбійської співачки Totó la Momposina, яка сама є версією кубинського сону, що сягає корінням аж до 1918 року. Це додає пісні особливого колориту.

Totó la momposina – Rosa: дивіться відео онлайн

Зазначимо, через місяць після релізу Alibi перевищила позначку в 98 мільйонів прослуховувань на Spotify, що свідчить про її величезну популярність серед слухачів по всьому світу. Крім того, кліп на композицію в ютубі подивилися вже понад 43 мільйони разів.

SEVDALIZA – ALIBI FT. PABLLO VITTAR & YSEULT: дивіться відео онлайн

Загалом комерційний успіх треку вражає: Alibi увійшла до топ-10 чартів у дев'яти країнах Європи та Південної Америки, а також посіла 16 місце в престижному Billboard Global 200. У США трек дебютував на 95 позиції Billboard Hot 100.