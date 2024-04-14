Російський трек очолює Spotify, Никитюк одружився, а Камалія шокувала фото: гучні події тижня

Неочікувано за останній тиждень в шоубізнесі сталося дуже багато всього. Від радісних новин про поповнення та одруження до сумних звісток про втрати та шокуючі фото побиття відомої української співачки.

Так, Show 24 зібрав все воєдино й доступно та коротко розписав. Скандали, інтриги, розслідування – далі в матеріалі.

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Які найгучніші події сталися за останні 7 днів

Цього тижня шоубіз оплакує втрату двох знаменитостей. Зірка k-pop, 30-річна Пак Бо Рам, була знайдена непритомною 11 квітня. Попри спроби друзів реанімувати її, лікарі констатували смерть.

Крім того, 12 квітня у віці 84 років в оточенні сім'ї у своєму рідному місті помер відомий італійський дизайнер Роберто Каваллі.

Водночас є й радісні звістки. Так, українська телеведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз оголосили, що чекають на первістка. Зіркове подружжя ретельно планувало свою вагітність, приділяючи особливу увагу здоров'ю.

У нас інтернаціональна сім'я – у мене чоловік з Казахстану, я з України, і я розумію, що дитина буде міжнаціональна і міжкультурна. Я поважаю свого чоловіка і його походження, тому, думаю, що дитина буде пізнавати мови, традиції, спосіб життя і релігії обох батьків, любити й поважати обидві культури,

– розповіла знаменитість.

Сім'я планує жити у Швейцарії.

Також про поповнення в родині оголосили кронпринц Хусейн та його дружина, принцеса Раджва. Це буде їхня перша спільна дитина. Первісток має народитися вже влітку.

До того ж стало відомо про дві нові сім'ї українського шоубізу. Сергій Мартинюк, соліст гурту "Фіолет", оголосив про одруження з Катериною Ващук, менеджеркою колективу.

Навесні 2022 року у пари народився первісток – донька Єва.

Ба більше, про одруження оголосив актор Влад Никитюк. Він побрався з актрисою Анною Гуляєвою. Наразі пара обійшлася без гучного святкування, вони лише розписалися, проте запевнили, що весіллю таки бути, проте трохи згодом.

Без шокуючих новин теж не обійшлося. Нещодавно в соціальних мережах з'явилися фотографії співачки Камалії, на яких видно сліди фізичного насильства. На знімках знаменитість постала з видимими синцями та кров'ю на обличчі й шиї.

Фото з Камалії з "побоями" / Фото з телеграм-каналу "Джокер"

Серед шанувальників артистки виникли припущення, що її колишній чоловік міг бути причетний до цього. Однак Камалія спростувала ці твердження. Виконавиця захистила Захура, описавши його як чесну і порядну людину, яка засуджує насильство. До того ж зірка перед цим вийшла в прямий етер в тіктоці, де запевнила, що вона в безпеці й почувається добре.

Наостанок зазначимо невтішну та абсурдну для третього року повномасштабного вторгнення новину – стрімінгова платформа Spotify днями склала список 50 найпопулярніших пісень в Україні. Очолює чарт трек "Да, я русский", який висміює Америку та вихваляє Росію. У голові не вкладається, що у 2024 році російський контент продовжує бути популярним в Україні.



Російський трек в топі Spotify / Скриншот з сайту

Перегляд і прослуховування російського контенту – це його популяризація та фінансування російської армії, яка несе відповідальність за щоденні обстріли України ракетами та шахедами, що призводить до загибелі захисників та цивільного населення. На жаль, це досі розуміють не всі.