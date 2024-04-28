Одруження, розлучення і поповнення в сім'ях зірок: важливі події тижня, які не можна пропустити

Цього тижня двоє знаменитостей повідомили про заручини, один актор розповів про розрив, а зіркова пара стала батьками двійнят. Крім того, Букінгемський палац зробив нову заяву щодо Чарльза III, а Jerry Heil та alyona alyona поїхали у Швецію, де вже зовсім скоро представлять Україну на сцені Євробачення-2024.

Про найважливіші події тижня, які відбулися з 22 до 28 квітня, детальніше розповість Show 24.

Не пропустіть Краще б не повернулася з полону, – "Пташка" відреагувала на цькування хейтерів

Яким був тиждень, що минає

34-річний Саймон Порт Жакемус, засновник модного дому Jacquemus, і його чоловік-бізнесмен Марко Маестрі оголосили про поповнення у родині. У пари 20 квітня народилися хлопчик і дівчинка, яких вони назвали Мія і Сан.

Крім того, нещодавно блогерці Ксюші Манекен зробили пропозицію. Нареченого інфлюенсерки звуть Андрій і він працює у сфері нерухомості.

Актриса Дар'я Баріхашвілі теж повідомила про заручини. Її колега, актор Сергій Пономаренко, організував романтичну пропозицію на Київщині та дівчина сказала йому "так".

Водночас український актор Володимир Гладкий із серіалу "Дільничний із ДВРЗ" розірвав п'ятирічні стосунки з дівчиною Джулією. На їхнє розставання вплинуло різне бачення пари свого майбутнього: Юлія переїхала до США, а Володимир залишився в Україні.

З важливого, що відбулося днями, Jerry Heil і alyona alyona вирушили у Швецію на Євробачення-2024 і провели свою першу репетицію в Мальме. Дует продемонстрував себе в яскравих костюмах, що символізують героїзм українців: Яна одягла бежеву сукню, а Альона – сірий костюм, обидві з елементами обладунків. Освітлення сцени було темно-фіолетовим, створюючи неповторну атмосферу для їх виступу.

Однак перед шоу в Альони були проблеми зі здоров'ям. Стрес і тривала 26-годинна дорога вплинули на її голос і співачка захрипла. Всупереч цьому вона вийшла на сцену разом з Яною, щоб виконати Teresa & Maria. Дует представив оновлену версію пісні, яка поєднала виконання хором, вступ із лупером і бездоганно поєднала це в цілісну композицію.

Підкреслимо, цього тижня також стало відомо, що речницею від України на пісенному конкурсі стане переможниця Євробачення-2016 Джамала. Співачка оголосить бали Нацжурі країни під час прямого етеру фіналу 11 травня.

У лютому королю Чарльзу III діагностували рак. На щастя, хворобу виявили на ранніх стадіях, що збільшило ймовірність успішного одужання. Для лікування захворювання монарх пройшов променеву терапію в Лондоні. Водночас Чарльз III прагне відновити королівські обов'язки.

Його перша публічна поява запланована на 30 квітня, коли він з королевою відвідає онкологічний центр, щоб зустрітися з медичними працівниками та пацієнтами.