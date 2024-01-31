Вона порівняла чоловіків із "помийною ямою". Крім того, телеведуча підкреслила, що вони мають глибокі травми та маленькі п*ськи.

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Єфросиніна висловилася про одіозних ведучих каналу "Ісландія"

Ведуча поділилася, що вона стала однією з перших жінок, з якої Петров та Іванов почали оббивання своїх мізогінних наративів. Водночас сама знаменитість утрималася від прямої згадки імен ведучих каналу, щоб "не бруднити пальці".

Вона вважає, що Сергій та Володимир не мають значного соціального впливу, довіри чи авторитету серед українців.

Моє переконання – вони лише цього й добиваються: щоб їх побачили, щоб обговорювали широким загалом, щоб підсвітили соціальним ліхтариком дно тієї вигрібної ями, звідки вони тявкають,

– наголосила знаменитість.

Так, Марія додала, що потрібно припинити надавати увагу і значення подібним особам.

"Залиште їх наодинці з їхніми глибокими травмами й маленькими пісь*ами, які нікому не потрібні. Годі підживлювати стерв'ятників і надавати їм значущості", – підсумувала телеведуча



Маша Єфросиніна висловилася про ведучих каналу "Ісландія" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Про які скандальні заяви йде мова

Нещодавно на ютуб-каналі "Ісландія" Володимир Петров та Сергій Іванов публічно принизили відому українську співачку Alyona Alyona. Петров, зокрема, образив реперку, назвавши її "простою під'їздною хабалкою".

Також вони некоректно висловилися про фігуру блогерки Люди з Голлівуду: "Alyona Alyona придбала собі окуляри? У неї щось з зором чи що? Що трапилося?".

І це ще не все. Ведучі ютуб-каналу до того ж обурливо пожартували про журналістку Аліну Доротюк: "Так розумію, що оця ведуча (весь час забуваю, як її звати), вона от тупо спеціалізується по тупих візаві…".