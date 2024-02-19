Зокрема, стало відомо кого визнали артистом і артисткою 2023 року. Крім того, назвали кращу пісню та альбом року.

Не пропустіть Валерій Залужний захопив мережу милим фото з дружиною Оленою: рідкісний кадр

Цікаво, що знаменита Тейлор Свіфт перемогла аж у двох категоріях. Вона стала артисткою року та найкращою поп-артисткою. Водночас молода співачка Олівія Родріґо та виконавиці Нікі Мінаж і Ice Spice також відзначилась у двох номінаціях.

Найкращі виконавці 2023 року

  • Музична ікона року – Ленні Кравіц;
  • Артист року – Чон Чонґук (Jung Kook);
  • Артистка року – Тейлор Свіфт;
  • Кращий кантрі-виконавець – Jelly Roll;
  • Краща кантрі-виконавиця – Лейні Вілсон;
  • Кращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;
  • Краща латиноамериканська артистка – Шакіра;
  • Кращий поп-артист – Тейлор Свіфт;
  • Кращий хіп-хоп артист – Нікі Мінаж;
  • Кращий R&B артист – Бейонсе;
  • Найкращий новий артист – Ice Spice;
  • Кращий гурт – Stray Kids.

Найкращі треки 2023 року

  • Краща пісня року – Олівія Родріґо VAMPIRE;

Olivia Rodrigo – vampire: дивіться відео онлайн

  • Краща дуетна пісня – Aqua, Ice Spice, і Нікі Мінаж Barbie World;

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua): дивіться відео онлайн

  • Кращий альбом року – Олівія Родріґо GUTS;

Olivia Rodrigo – GUTS: дивіться відео онлайн

    People's Choice Awards

    • Це знаменита американська премія, яка відзначає діячів поп-культури на основі глядацького голосування.
    • Церемонія нагородження, яку організовує компанія Procter & Gamble і транслює телеканал CBS, проводиться щорічно з 1975 року.
    • Премію спершу присуджували за результатами соціологічних опитувань до 2005 року, коли було запроваджено онлайн-голосування. Відтоді переможців обирають американські виборці в режимі реального часу. У кожній категорії може бути до 12 учасників.
    • При виборі номінантів для онлайн-голосування беруться до уваги такі фактори, як рейтинги популярності, касові збори та продажі музики.