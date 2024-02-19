Зокрема, стало відомо кого визнали артистом і артисткою 2023 року. Крім того, назвали кращу пісню та альбом року.
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Цікаво, що знаменита Тейлор Свіфт перемогла аж у двох категоріях. Вона стала артисткою року та найкращою поп-артисткою. Водночас молода співачка Олівія Родріґо та виконавиці Нікі Мінаж і Ice Spice також відзначилась у двох номінаціях.
Найкращі виконавці 2023 року
- Музична ікона року – Ленні Кравіц;
- Артист року – Чон Чонґук (Jung Kook);
- Артистка року – Тейлор Свіфт;
- Кращий кантрі-виконавець – Jelly Roll;
- Краща кантрі-виконавиця – Лейні Вілсон;
- Кращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;
- Краща латиноамериканська артистка – Шакіра;
- Кращий поп-артист – Тейлор Свіфт;
- Кращий хіп-хоп артист – Нікі Мінаж;
- Кращий R&B артист – Бейонсе;
- Найкращий новий артист – Ice Spice;
- Кращий гурт – Stray Kids.
Найкращі треки 2023 року
- Краща пісня року – Олівія Родріґо VAMPIRE;
Olivia Rodrigo – vampire: дивіться відео онлайн
- Краща дуетна пісня – Aqua, Ice Spice, і Нікі Мінаж Barbie World;
Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua): дивіться відео онлайн
- Кращий альбом року – Олівія Родріґо GUTS;
Olivia Rodrigo – GUTS: дивіться відео онлайн
People's Choice Awards
- Це знаменита американська премія, яка відзначає діячів поп-культури на основі глядацького голосування.
- Церемонія нагородження, яку організовує компанія Procter & Gamble і транслює телеканал CBS, проводиться щорічно з 1975 року.
- Премію спершу присуджували за результатами соціологічних опитувань до 2005 року, коли було запроваджено онлайн-голосування. Відтоді переможців обирають американські виборці в режимі реального часу. У кожній категорії може бути до 12 учасників.
- При виборі номінантів для онлайн-голосування беруться до уваги такі фактори, як рейтинги популярності, касові збори та продажі музики.