Зокрема, стало відомо кого визнали артистом і артисткою 2023 року. Крім того, назвали кращу пісню та альбом року.

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Цікаво, що знаменита Тейлор Свіфт перемогла аж у двох категоріях. Вона стала артисткою року та найкращою поп-артисткою. Водночас молода співачка Олівія Родріґо та виконавиці Нікі Мінаж і Ice Spice також відзначилась у двох номінаціях.

Найкращі виконавці 2023 року

Музична ікона року – Ленні Кравіц;

Артист року – Чон Чонґук (Jung Kook);

Артистка року – Тейлор Свіфт;

Кращий кантрі-виконавець – Jelly Roll;

Краща кантрі-виконавиця – Лейні Вілсон;

Кращий латиноамериканський артист – Bad Bunny;

Краща латиноамериканська артистка – Шакіра;

Кращий поп-артист – Тейлор Свіфт;

Кращий хіп-хоп артист – Нікі Мінаж;

Кращий R&B артист – Бейонсе;

Найкращий новий артист – Ice Spice;

Кращий гурт – Stray Kids.

Найкращі треки 2023 року

Краща пісня року – Олівія Родріґо VAMPIRE;

Olivia Rodrigo – vampire: дивіться відео онлайн

Краща дуетна пісня – Aqua, Ice Spice, і Нікі Мінаж Barbie World;

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua): дивіться відео онлайн

Кращий альбом року – Олівія Родріґо GUTS;

Olivia Rodrigo – GUTS: дивіться відео онлайн

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