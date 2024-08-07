Я парубок дорослий, – Павло Зібров відповів, чи готовий захищати Україну зі зброєю в руках

67-річний артист Павло Зібров активно підтримує українських захисників. Чоловік зізнався, чи бачить себе зі зброєю в руках.

Павло Зібров нагадав, що за віком він вже не підлягає мобілізації. Однак зауважив, що якщо потреба взяти у руки зброю буде – він це зробить.

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Я вже парубок дорослий, трошки за… але сила та міць у мені є і якщо буде потрібно — авжеж, я візьму у руки зброю і буду захищати свою родину та країну,

– сказав артист.

Павло Зібров додав, що роль артиста під час війни – бути потрібним глядачам, воїнам, державі та робити все можливе для перемоги і в тилу, і на фронті. Водночас він пишається тими українськими зірками, які відклали мікрофон та стали на захист країни. Також Зібров поважає співаків, які виступають для захисників у госпіталях та на благодійних концертах.

Раніше Павло Зібров відповідав, що спокійно ставиться до запитань про його мобілізацію. Він казав, що має міцне здоров'я, але вже не здатен бігати на довгі дистанції.