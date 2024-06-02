Ніхто сюди не прийде, – Павло Зібров несподівано висловився про втікачів Яму та Винника

Початок повномасштабної війни в Україні змусив деяких знаменитостей тимчасово або назавжди залишити Батьківщину. Водночас деякі з зірок навіть не коментують вторгнення Росії. Про артистів-втікачів днями висловився Павло Зібров.

Зокрема, він згадав Олега Винника та Влада Яму. Народний артист припустив, чи повернуться вони назад.

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Павло Зібров вважає, що зрадників треба забути. На його думку, вони самі зробили вибір не в користь України й вже не повернуться сюди.

Їх немає, їх викреслили не ми, їх викреслив народ український. Ми не кажемо ні про Винника, ні про Яму. Вони дорослі люди, вони зробили свій вибір, підписалися і поставили печатку. Вони не вийдуть, ніхто сюди не прийде, на жаль,

– зазначив виконавець.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

Де зараз Олег Винник і Влад Яма

Співак на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виїхав до Німеччини, де має статус резидента. Після тривалого мовчання влітку 2023 року він дав інтерв'ю, у якому зазначив, що покинув Батьківщину на законних підставах і наразі лікується за кордоном від рідкісного захворювання, відкинувши чутки про онкологію. Проте Винник воліє не коментувати хід війни в Україні, вважаючи, що його голос не матиме ваги через перебування за межами країни.

Танцівник разом з родиною прийняв рішення евакуюватися з України 24 лютого 2022 року. Спочатку Влад з дружиною та сином шукали притулку в Європі, а згодом оселилися в США, де вже понад два роки мешкають у Маямі. Нині Яма працює хореографом у місцевій танцювальній студії MIAMI DANCE ACADEMY.