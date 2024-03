Американська кіноакадемія підготувала список зірок, що виступатимуть на церемонії Оскара-2024. Кожна номінована пісня прозвучить наживо.

Які зірки виступатимуть на кінопремії

Співачка Біллі Айліш вже втретє за 5 років виступить на церемонії Оскара разом з братом Фіннеасом О'Коннелом. Згідно з букмекерами, саме ця пісня найбільше претендує на золоту статуетку.

Ще одна пісня з фільму "Барбі" претендує на Оскар – це трек I'm Just Ken. Його можна буде послухати у виконанні Раяна Гослінга, до якого долучиться Марк Ронсон. 5 років тому Ронсон і Ендрю Ваятт вже отримав статуетку за пісню Shallow у фільмі "Народження зірки".

Джон Батіст виконає пісню It Never Went Away із "Американської симфонії", яку він написав у співавторстві з Деном Вілсоном.

Скотт Джордж і Osage Singers разом виконають Wahzhazhe (A Song For My People) зі стрічки "Вбивці квіткової повні.

Беккі Джі заспіває номіновану пісню The Fire Inside із фільму "Пекуче гарячий". Співачка з'явиться на сцені сама, без авторки композиції Даян Уоррен. Беккі Джі вже виступала на кінопремії хоч тоді не була номінована.

Що ще відомо про проведення Оскара

Ведучим Оскара-2024 буде Джиммі Кіммел, відомий як автор вечірнього шоу на телебаченні. Для нього це не дебют – він вже 3 рази мав нагоду бути ведучим церемонії. Виконавчою продюсеркою Оскара другий рік поспіль стане акторка Моллі МакНірні.

Церемонія нагородження головною кінопремією відбудеться 10 березня.